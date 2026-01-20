Menu
BRASIL

Quando abrem as inscrições do Prouni 2026? Veja datas e como conseguir bolsa

Programa usa a nota do Enem 2025 e oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/01/2026 - 15:18 h
O processo seletivo de 2026 já tem datas definidas e vai oferecer bolsas integrais e parciais em instituições privadas -

Com o resultado do Enem 2025 em mãos, estudantes de todo o país já podem se organizar para disputar uma vaga no ensino superior por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni). O processo seletivo de 2026 já tem datas definidas e vai oferecer bolsas integrais e parciais em instituições privadas, usando exclusivamente o desempenho no exame como critério de seleção.

As inscrições serão realizadas de forma totalmente online, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, administrado pelo Ministério da Educação (MEC).

Quando começam as inscrições do Prouni 2026?

O período de inscrição do Prouni 2026 começa no dia 26 de janeiro e segue até 29 de janeiro. Para participar, é obrigatório ter feito o Enem 2025 e atender aos critérios de nota mínima e renda estabelecidos pelo programa.

Todo o processo, desde a escolha das opções de curso até o acompanhamento dos resultados, acontece exclusivamente pela plataforma oficial do MEC.

Como fazer a inscrição no Prouni passo a passo

Para se inscrever, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e entrar com a conta gov.br. Após o login, será necessário preencher os dados pessoais, informações de contato e o perfil socioeconômico do grupo familiar.

Em seguida, o estudante poderá escolher até duas opções de curso, indicando instituição, turno e tipo de bolsa, de acordo com as vagas disponíveis.

Como funciona o Prouni em 2026?

Criado pelo MEC, o Prouni concede bolsas de estudo em faculdades particulares para estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de graduação. Em 2026, a seleção considera exclusivamente a nota do Enem 2025.

Para concorrer, o candidato precisa ter alcançado média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero na redação, além de atender aos critérios de renda e escolaridade exigidos.

Quem pode participar do Prouni?

Além do desempenho no Enem, o programa estabelece regras específicas de renda e trajetória educacional.

Critérios de renda familiar

A renda mensal bruta por pessoa do grupo familiar define o tipo de bolsa:

  • Bolsa integral (100%): renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa
  • Bolsa parcial (50%): renda de até 3 salários mínimos por pessoa

Requisitos de elegibilidade

O candidato também precisa se enquadrar em pelo menos uma das situações abaixo:

  • Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em escola particular, como bolsista integral ou parcial;
  • Ser pessoa com deficiência, conforme a legislação vigente;
  • Ser professor da rede pública em exercício, concorrendo a cursos de licenciatura ou Pedagogia.

No caso dos professores da rede pública, não há exigência de comprovação de renda para participação.

Cronograma oficial do Prouni 2026

  • Consulta de bolsas: 19 de janeiro
  • Inscrições: 26 a 29 de janeiro
  • Resultado da 1ª chamada: 3 de fevereiro
  • Comprovação de informações (1ª chamada): 3 a 13 de fevereiro
  • Resultado da 2ª chamada: 2 de março
  • Comprovação de informações (2ª chamada): até 13 de março
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
  • Divulgação da lista de espera: 31 de março
  • Comprovação de informações da lista de espera: 31 de março a 17 de abril

Como consultar a nota do Enem 2025

Para acessar o boletim individual do Enem 2025, o estudante deve entrar na Página do Participante do Inep e fazer login com a conta gov.br. Após o acesso, basta selecionar a opção “Resultados” e escolher a edição de 2025 para visualizar as notas das quatro áreas do conhecimento e da redação.

