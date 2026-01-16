Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Enem 2025: notas da prova já estão disponíveis; veja como acessar

As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 7:02 h
As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame.
As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame. -

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem ser consultados na Página do Participante. A divulgação ocorreu nesta sexta-feira, 16, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Candidatos que participaram como treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para avaliação, terão as notas liberadas em até 60 dias.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do MEC que reúne vagas em universidades públicas de todo o país, terá inscrições abertas de segunda-feira, 19, até sexta-feira, 23.

As provas do Enem 2025, na modalidade regular, foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Leia Também:

Enem divulga resultado nesta sexta; saiba como consultar
Estudantes têm até sexta-feira para complementar inscrição do Fies
Gratuito! Senai abre 660 vagas para cursos de Jovem Aprendiz

Como acessar o resultado:

  • Acesse a Página do Participante em enem.inep.gov.br/participante/ e clique em "Página do Participante - entrar com gov.br".
  • Insira seu CPF, clique em "Continuar", coloque sua senha e selecione "Entrar".
  • Clique na aba "Resultado" e selecione a opção correspondente a 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

enem 2025 MEC Página do Participante Sisu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame.
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame.
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame.
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame.
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x