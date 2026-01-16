EDUCAÇÃO
Enem 2025: notas da prova já estão disponíveis; veja como acessar
As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante
Por Victoria Isabel
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem ser consultados na Página do Participante. A divulgação ocorreu nesta sexta-feira, 16, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Candidatos que participaram como treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para avaliação, terão as notas liberadas em até 60 dias.
Já o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do MEC que reúne vagas em universidades públicas de todo o país, terá inscrições abertas de segunda-feira, 19, até sexta-feira, 23.
As provas do Enem 2025, na modalidade regular, foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.
Leia Também:
Como acessar o resultado:
- Acesse a Página do Participante em enem.inep.gov.br/participante/ e clique em "Página do Participante - entrar com gov.br".
- Insira seu CPF, clique em "Continuar", coloque sua senha e selecione "Entrar".
- Clique na aba "Resultado" e selecione a opção correspondente a 2025.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes