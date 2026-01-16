Enem 2025: notas da prova já estão disponíveis; veja como acessar

As provas foram aplicadas em 9 e 16 de novembro na versão regular do exame. - Foto: ANGELO MIGUEL/MEC

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem ser consultados na Página do Participante. A divulgação ocorreu nesta sexta-feira, 16, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Candidatos que participaram como treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para avaliação, terão as notas liberadas em até 60 dias.

Já o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do MEC que reúne vagas em universidades públicas de todo o país, terá inscrições abertas de segunda-feira, 19, até sexta-feira, 23.

As provas do Enem 2025, na modalidade regular, foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Como acessar o resultado: