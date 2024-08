Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas em apartamento

- Foto: Divulgação / CBMMG

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas em um apartamento no bairro Aclamação, em Uberlândia, cidade de Minas Gerais, neste domingo, 11. A Defesa Civil informou que a provável causa das mortes foi intoxicação por monóxido de carbono, que pode ter vazado de um aquecedor a gás.

As vítimas eram dois adultos e duas crianças, com idades não informadas. O apartamento onde a família foi encontrada está localizado no quarto andar de um bloco de um condomínio com 15 prédios. Como precaução, todos os moradores do bloco foram evacuados.



O monóxido de carbono (CO) é um gás invisível e inodoro que, quando inalado, pode causar sérios problemas de saúde e até levar à morte de forma repentina.