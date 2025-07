Queda de avião no interior paulista mata duas pessoas durante voo

Avião era um modelo CAP-4 Paulistinha - Foto: Reprodução / G1

Um avião de instrução caiu em uma área rural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, deixando dois mortos. A queda ocorreu nas proximidades da Estrada Municipal José Domingues Netto, sem atingir imóveis ou provocar incêndio, na manhã desta terça-feira, 1º.

As vítimas eram o piloto Abner Oliveira, de 39 anos, e o aluno Felipe Coiado, de 24. Ambos estavam a bordo da aeronave utilizada para treinamentos e morreram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h50 e mobilizou seis viaturas para o atendimento da ocorrência.

Destino do voo não foi informado

Inicialmente, havia a informação de que quatro pessoas estariam no voo, mas os bombeiros corrigiram os dados no início da tarde, confirmando apenas dois ocupantes. Não houve explosão nem vazamento de combustível.

O avião era um modelo CAP-4 Paulistinha, prefixo PP-RDJ, fabricado em 1943. A aeronave pertence ao Aeroclube de São José do Rio Preto e estava com a documentação em dia para operar voos de instrução, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), no entanto, expirava justamente nesta terça, data do acidente.

O destino do voo não foi informado. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para iniciar os trabalhos de perícia e apuração das causas do acidente.