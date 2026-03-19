Quem causar confusão em avião pode ficar até 10 anos sem voar

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Projeto de lei vai punir passageiro indisciplinados - Foto: Freepik

Um projeto de lei que amplia as punições a passageiros de aviões que se comporte de maneira indisciplinada foi aprovado na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado na terça-feira, 17.

A proposta permite proibir o embarque por até 10 anos e atualiza mecanismos para impedir o acesso a voos de quem colocar em risco a segurança de passageiros e tripulantes.

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O projeto altera diretamente o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para atualizar as regras de restrição ao transporte aéreo.

Como é atualmente?

Atualmente, a legislação permite que companhias aéreas deixem de vender passagens por até 12 meses, mas apenas em casos considerados gravíssimos.

Uma resolução publicada neste mês pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) define como atos de indisciplina "aqueles que violam, desrespeitam ou comprometem a segurança, a ordem ou a dignidade de pessoas", praticados no aeroporto ou a bordo de aeronaves.

Entre as condutas consideradas gravíssimas, estão:

Violência física contra membro da tripulação, quando o ato impedir ou dificultar a execução normal do serviço

Conduzir ou manusear explosivos e armas no interior da aeronave

Além disso, a resolução prevê multa de até R$ 17,5 mil e a criação de lista de impedimento de embarque.

A proposta

Segundo o texto aprovado, a proibição de embarque passaria a variar de um a dez anos, conforme a gravidade da conduta e a regulamentação da Anac, e valeria apenas para voos comerciais com origem no território brasileiro, inclusive internacionais.

O objetivo é evitar dificuldades operacionais e custos associados ao controle de passageiros em voos estrangeiros ou em simples sobrevoo do território nacional.

O texto também prevê o compartilhamento de dados de passageiros impedidos de embarcar entre empresas aéreas, conforme regulamentação do setor, para garantir o cumprimento da medida.

O projeto estabelece ainda prazo de 90 dias para a entrada em vigor da lei, após a publicação, caso seja aprovada.

O texto aprovado foi um substitutivo (texto alternativo) do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), a um projeto de 2025 que visa proteger passageiras e tripulantes, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Ajuste na legislação

A versão original do projeto, do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), previa a criação da Lista Nacional de Proibição de Embarque Aéreo por Risco à Segurança Pública e à Integridade dos Passageiros (LNPE).

A lista funcionaria como uma espécie de cadastro de passageiros impedidos de voar, em razão de condenação por crimes como participação em organização criminosa ou grupo terrorista, ameaça à segurança da aviação ou lesão corporal ou homicídio praticados a bordo de aeronaves ou aeroportos.

O texto também proibia condenados por crimes contra a dignidade sexual (especialmente importunação sexual) cometidos em voos.

Para o senador Esperidião Amin, no entanto, esse modelo poderia gerar questionamentos constitucionais ao atribuir ao órgão regulador funções definidas diretamente em lei.

No relatório, o senador argumenta que o CBA já trata de punições para passageiros indisciplinados. Por isso, optou por alterar a legislação vigente, em vez de criar uma nova lei ou uma lista nacional de proibição de embarque.

O relator afirma que o substitutivo fortalece a política de segurança no setor ao “ajustar os parâmetros de tempo e gravidade e prover diretrizes mais assertivas na condução das práticas regulatórias ao ponto de equilíbrio desejado pela sociedade”.