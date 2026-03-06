Menu
FIM DA CONFUSÃO

Prepare o bolso: causar confusão no avião pode custar uma fortuna

As novas regras impõem o pagamento de uma multa e outras proibições

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/03/2026 - 19:14 h

As regras já entrarão em vigor em 2026
Passageiros indisciplinados podem sentir um prejuízo no bolso e pagar uma fortuna durante voos no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou uma série de regras para punir aqueles que procuram confusões em aeroportos e aeronaves.

Dentre as principais medidas estão a proibição de embarque em aeronaves por até 12 meses e o pagamento de multas, que podem chegar ao montante de R$ 17,5 mil, variando conforme a gravidade da conduta do passageiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Anac, a determinação visa garantir a segurança dentro dos aviões, que tem registrado um número significativo de casos de confusões, tumulto e desrespeito.

Leia Também:

Goleiro Bruno tem mandado de prisão expedido pela Justiça após violar condicional
Esposa descobre traição após pastor morrer em motel com outra mulher
Conduzindo sonhos: Conheça a operadora que guia milhares de histórias no metrô de Salvador

Quais comportamentos são considerados indisciplinados?

Dentre as ações consideradas indisciplinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil estão:

  • provocar tumulto a bordo
  • desobedecer instruções da tripulação
  • adotar condutas agressivas ou violentas,
  • colocar em risco a segurança do voo e dos demais passageiros.

x