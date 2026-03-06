Prepare o bolso: causar confusão no avião pode custar uma fortuna

Siga o A TARDE no Google

As regras já entrarão em vigor em 2026 - Foto: Ilustrativa | Freepik

Passageiros indisciplinados podem sentir um prejuízo no bolso e pagar uma fortuna durante voos no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou uma série de regras para punir aqueles que procuram confusões em aeroportos e aeronaves.

Dentre as principais medidas estão a proibição de embarque em aeronaves por até 12 meses e o pagamento de multas, que podem chegar ao montante de R$ 17,5 mil, variando conforme a gravidade da conduta do passageiro.

Segundo a Anac, a determinação visa garantir a segurança dentro dos aviões, que tem registrado um número significativo de casos de confusões, tumulto e desrespeito.

Quais comportamentos são considerados indisciplinados?

Dentre as ações consideradas indisciplinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil estão: