Prepare o bolso: causar confusão no avião pode custar uma fortuna
Por Franciely Gomes
Passageiros indisciplinados podem sentir um prejuízo no bolso e pagar uma fortuna durante voos no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou uma série de regras para punir aqueles que procuram confusões em aeroportos e aeronaves.
Dentre as principais medidas estão a proibição de embarque em aeronaves por até 12 meses e o pagamento de multas, que podem chegar ao montante de R$ 17,5 mil, variando conforme a gravidade da conduta do passageiro.
Segundo a Anac, a determinação visa garantir a segurança dentro dos aviões, que tem registrado um número significativo de casos de confusões, tumulto e desrespeito.
Quais comportamentos são considerados indisciplinados?
Dentre as ações consideradas indisciplinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil estão:
- provocar tumulto a bordo
- desobedecer instruções da tripulação
- adotar condutas agressivas ou violentas,
- colocar em risco a segurança do voo e dos demais passageiros.
