Esposa descobre traição após pastor morrer em motel com outra mulher

O pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incidente trágico e inesperado mobilizou as autoridades de Ipatinga, em Minas Gerais, na última quarta-feira, 4. O pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos, morreu dentro de um motel da cidade após passar mal durante um encontro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela mulher que acompanhava o líder religioso. Ela relatou que ele apresentava sintomas típicos de infarto. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado antes do socorro chegar.

A acompanhante revelou aos funcionários que o pastor evangélico era casado. Por isso, ela afirmou que não aguardaria a chegada da polícia e deixou o estabelecimento antes de ser formalmente identificada, dificultando a coleta inicial de depoimentos.

Analise o laudo técnico

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no quarto do motel para realizar os procedimentos de praxe. Segundo os peritos, não foram encontrados sinais de violência ou luta no corpo de Moisés Galdino, o que reforça a hipótese de uma causa natural decorrente de problemas cardíacos.

A esposa do falecido foi localizada e compareceu ao local para realizar os trâmites necessários. Moisés, que era morador do bairro Jardim Panorama, foi sepultado na quinta-feira, 5.