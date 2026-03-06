Menu
BRASIL

Idoso barrado em bolão da Mega-Sena por atraso de minutos receberá prêmio na Justiça

Idoso ficou fora da divisão de prêmio milionário após pagar aposta com atraso de minutos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/03/2026 - 15:25 h

Imagem ilustrativa de jogo da Mega-Sena
Imagem ilustrativa de jogo da Mega-Sena -

Um idoso de 75 anos que participou de um bolão vencedor da Mega-Sena conseguiu na Justiça o direito de receber uma indenização após ser excluído da divisão do prêmio milionário.

A decisão foi tomada pela Justiça de Goiás, que condenou o organizador da aposta coletiva a pagar R$ 160 mil ao participante. O grupo havia faturado R$ 8,6 milhões no sorteio realizado em 2024.

Segundo o processo, o homem chegou a pagar sua parte na aposta, mas enviou o dinheiro alguns minutos depois do combinado. Por causa disso, foi retirado da divisão do prêmio.

Atrasos já eram tolerados pelo grupo

De acordo com os advogados do idoso, o participante costumava fazer apostas conjuntas com o mesmo grupo de jogadores. Pequenos atrasos no envio do valor da aposta, de apenas alguns minutos, eram aceitos normalmente entre os integrantes.

No episódio que acabou na Justiça, porém, o organizador do bolão alegou que o pagamento foi feito fora do prazo e decidiu deixar o idoso de fora da partilha após o sorteio.

Sem aceitar a decisão, o participante entrou com uma ação judicial para garantir o direito de receber a quantia que considerava devida.

Juíza apontou mudança de regra após o prêmio

A sentença foi proferida pela juíza Joyre Cunha Sobrinho, da 29ª Vara Cível de Goiânia.

Na decisão, a magistrada destacou que o histórico de tolerância com pequenos atrasos acabou criando uma expectativa legítima para o participante.

“O costume de aceitar pagamentos fora do horário em outras vezes criou um direito para o participante”, afirmou a juíza na decisão.

Defesa cita ditado jurídico

Os advogados responsáveis pelo caso, do Moraes Advogados Associados, afirmaram que a decisão reconheceu o direito do cliente de receber parte do valor relacionado ao prêmio.

“O Direito não socorre quem dorme, mas também não aceita que a regra seja mudada no meio do jogo só por causa de um prêmio milionário”, declarou o escritório.

A frase faz referência a um antigo ditado jurídico em latim que afirma que o direito não protege quem deixa de agir quando deveria. No caso do idoso de Goiânia, porém, a Justiça entendeu que ele não poderia ser prejudicado após o grupo mudar a regra apenas depois da premiação milionária.

