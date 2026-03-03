LOTERIAS
Mega Sena paga prêmio de R$ 160 milhões nesta terça-feira; veja resultados
Também foram realizados os concursos 3.626 da Lotofácil; 6.966 da Quina; 2.362 da Timemania; e 1.183 do Dia de Sorte
Siga o A TARDE no Google
Com um prêmio acumulado de quase R$ 160 milhões, o sorteio do concurso 2.979 da Mega Sena foi realizado nesta terça-feira, 3, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas poderiam ser feitas até as 20h pelo site oficial da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.
Uma aposta do Ceará acabou levando a bolada.
Leia Também:
Confira os números:
18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53;
Também nesta terça-feira, foram realizados os concursos 3.626 da Lotofácil; 6.966 da Quina; 2.362 da Timemania; e 1.183 do Dia de Sorte.
Lotofácil
01- 02 – 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25;
Quina
09 – 19 – 26 -28 – 52;
Timemania
21 – 26 – 30 – 47 – 51 – 52 – 79;
Dia de sorte
03 – 06 – 07 – 20 – 21 – 25;
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes