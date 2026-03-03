Menu
BRASIL
LOTERIAS

Mega Sena paga prêmio de R$ 160 milhões nesta terça-feira; veja resultados

Também foram realizados os concursos 3.626 da Lotofácil; 6.966 da Quina; 2.362 da Timemania; e 1.183 do Dia de Sorte

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/03/2026 - 22:34 h

Imagem ilustrativa da imagem Mega Sena paga prêmio de R$ 160 milhões nesta terça-feira; veja resultados
-

Com um prêmio acumulado de quase R$ 160 milhões, o sorteio do concurso 2.979 da Mega Sena foi realizado nesta terça-feira, 3, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas poderiam ser feitas até as 20h pelo site oficial da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.

Uma aposta do Ceará acabou levando a bolada.

Confira os números:

18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53;

Também nesta terça-feira, foram realizados os concursos 3.626 da Lotofácil; 6.966 da Quina; 2.362 da Timemania; e 1.183 do Dia de Sorte.

Lotofácil

01- 02 – 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25;

Quina

09 – 19 – 26 -28 – 52;

Timemania

21 – 26 – 30 – 47 – 51 – 52 – 79;

Dia de sorte

03 – 06 – 07 – 20 – 21 – 25;

Tags:

dia de sorte loteria lotofácil mega sena quina Timemania

