HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Sorteios de loterias da Caixa terão novos horários; confira mudanças

Os sorteios seguem sendo transmitidos ao vivo na internet

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/10/2025 - 7:25 h
Mega-sena
Mega-sena -

A Caixa Econômica Federal anunciou que os horários dos sorteios das loterias serão alterados a partir do dia 3 de novembro. As extrações continuarão sendo realizadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com acesso presencial gratuito e transmissão ao vivo pela internet para todo o país.

Confira o novo cronograma de sorteios:

  • Federal: quartas-feiras e sábados, a partir das 20h;
  • Dia de Sorte: terças, quintas e sábados, às 21h;
  • Dupla Sena: segundas, quartas e sextas, às 21h;
  • Lotofácil: de segunda a sábado, às 21h;
  • Lotomania: segundas, quartas e sextas, às 21h;
  • Mega-Sena: terças, quintas e sábados, às 21h;
  • +Milionária: quartas e sábados, às 21h;
  • Quina: de segunda a sábado, às 21h;
  • Super Sete: segundas, quartas e sextas, às 21h;
  • Timemania: terças, quintas e sábados, às 21h.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, onde os vídeos também ficam disponíveis para assistir posteriormente. O site oficial das Loterias Caixa oferece informações completas sobre concursos, resultados e regulamentos. Além disso, as transmissões também podem ser acompanhadas pelo canal da RedeTV! no YouTube.

