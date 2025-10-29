ECONOMIA
Sorteios de loterias da Caixa terão novos horários; confira mudanças
Os sorteios seguem sendo transmitidos ao vivo na internet
Por Victoria Isabel
A Caixa Econômica Federal anunciou que os horários dos sorteios das loterias serão alterados a partir do dia 3 de novembro. As extrações continuarão sendo realizadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com acesso presencial gratuito e transmissão ao vivo pela internet para todo o país.
Confira o novo cronograma de sorteios:
- Federal: quartas-feiras e sábados, a partir das 20h;
- Dia de Sorte: terças, quintas e sábados, às 21h;
- Dupla Sena: segundas, quartas e sextas, às 21h;
- Lotofácil: de segunda a sábado, às 21h;
- Lotomania: segundas, quartas e sextas, às 21h;
- Mega-Sena: terças, quintas e sábados, às 21h;
- +Milionária: quartas e sábados, às 21h;
- Quina: de segunda a sábado, às 21h;
- Super Sete: segundas, quartas e sextas, às 21h;
- Timemania: terças, quintas e sábados, às 21h.
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, onde os vídeos também ficam disponíveis para assistir posteriormente. O site oficial das Loterias Caixa oferece informações completas sobre concursos, resultados e regulamentos. Além disso, as transmissões também podem ser acompanhadas pelo canal da RedeTV! no YouTube.
