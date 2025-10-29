Sorteios de loterias da Caixa terão novos horários; confira mudanças

Mega-sena - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou que os horários dos sorteios das loterias serão alterados a partir do dia 3 de novembro. As extrações continuarão sendo realizadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com acesso presencial gratuito e transmissão ao vivo pela internet para todo o país.

Confira o novo cronograma de sorteios:

Federal: quartas-feiras e sábados, a partir das 20h;

Dia de Sorte: terças, quintas e sábados, às 21h;

Dupla Sena: segundas, quartas e sextas, às 21h;

Lotofácil: de segunda a sábado, às 21h;

Lotomania: segundas, quartas e sextas, às 21h;

Mega-Sena: terças, quintas e sábados, às 21h;

+Milionária: quartas e sábados, às 21h;

Quina: de segunda a sábado, às 21h;

Super Sete: segundas, quartas e sextas, às 21h;

Timemania: terças, quintas e sábados, às 21h.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, onde os vídeos também ficam disponíveis para assistir posteriormente. O site oficial das Loterias Caixa oferece informações completas sobre concursos, resultados e regulamentos. Além disso, as transmissões também podem ser acompanhadas pelo canal da RedeTV! no YouTube.