HOME > ECONOMIA
REGRAS MAIS DURAS

Bancos são obrigados a encerrar contas de usuários; veja a lista

A partir de agora, bancos podem bloquear movimentações suspeitas e encerrarem imediatamente contas de passagem

Carla Melo

Por Carla Melo

28/10/2025 - 10:57 h
O objetivo é fortalecer setor bancário contra o crime organizado
Com objetivo de combater o uso criminoso de contas, tentativas de fraudes e de ataques cyber, a Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) endureceu as regras contra as consideradas “contas laranja” e “contas frias”.

A partir de agora, bancos podem bloquear movimentações suspeitas e encerrarem imediatamente contas de passagem que geralmente são usadas em golpes e fraudes. Além disso, os bancos também serão obrigados a encerrar contas de empresas de apostas online (Bets) irregulares, ou seja, aquelas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda

Leia Também:

Exposibram transforma Salvador na capital da mineração brasileira
Saque-aniversário do FGTS tem mudanças a partir de 1º de novembro
Em Cruz das Almas, operação fecha postos suspeitos de ligação com PCC

O objetivo é fortalecer o compromisso do setor bancário contra o crime organizado e impedir o uso de contas para qualquer atividade ilícita.

Pela medida, serão encerradas:

  • Contas de passagem (“laranja”): abertas regularmente, mas usadas de forma ilícita, com anuência do titular, para circulação de recursos de transações ilegais, fraudes, golpes ou ataques cibernéticos.
  • Contas frias: abertas ilicitamente sem conhecimento do titular.

Obrigação dos bancos com as novas regras:

  • Políticas rígidas e critérios próprios para verificação de contas fraudulentas (“laranja” e frias) e contas usadas por Bets irregulares.
  • Recusa de transações e imediato encerramento de contas ilícitas, com comunicação ao titular.
  • Reporte obrigatório ao Banco Central, permitindo o compartilhamento das informações entre instituições financeiras.
  • Monitoramento e supervisão do processo, pela Autorregulação da Febraban, que pode solicitar, a qualquer tempo, evidências de reporte e encerramento de contas ilícitas.
  • Participação ativa das áreas de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria dos bancos, que, inclusive, participaram da elaboração das novas regras.
  • No caso de descumprimento, haverá punições, desde pronto ajuste de conduta e advertência até exclusão do sistema Autorregulação.

