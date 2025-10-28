REGRAS MAIS DURAS
Bancos são obrigados a encerrar contas de usuários; veja a lista
A partir de agora, bancos podem bloquear movimentações suspeitas e encerrarem imediatamente contas de passagem
Por Carla Melo
Com objetivo de combater o uso criminoso de contas, tentativas de fraudes e de ataques cyber, a Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) endureceu as regras contra as consideradas “contas laranja” e “contas frias”.
A partir de agora, bancos podem bloquear movimentações suspeitas e encerrarem imediatamente contas de passagem que geralmente são usadas em golpes e fraudes. Além disso, os bancos também serão obrigados a encerrar contas de empresas de apostas online (Bets) irregulares, ou seja, aquelas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda
Leia Também:
O objetivo é fortalecer o compromisso do setor bancário contra o crime organizado e impedir o uso de contas para qualquer atividade ilícita.
Pela medida, serão encerradas:
- Contas de passagem (“laranja”): abertas regularmente, mas usadas de forma ilícita, com anuência do titular, para circulação de recursos de transações ilegais, fraudes, golpes ou ataques cibernéticos.
- Contas frias: abertas ilicitamente sem conhecimento do titular.
Obrigação dos bancos com as novas regras:
- Políticas rígidas e critérios próprios para verificação de contas fraudulentas (“laranja” e frias) e contas usadas por Bets irregulares.
- Recusa de transações e imediato encerramento de contas ilícitas, com comunicação ao titular.
- Reporte obrigatório ao Banco Central, permitindo o compartilhamento das informações entre instituições financeiras.
- Monitoramento e supervisão do processo, pela Autorregulação da Febraban, que pode solicitar, a qualquer tempo, evidências de reporte e encerramento de contas ilícitas.
- Participação ativa das áreas de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria dos bancos, que, inclusive, participaram da elaboração das novas regras.
- No caso de descumprimento, haverá punições, desde pronto ajuste de conduta e advertência até exclusão do sistema Autorregulação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes