Quem é Jacinto Lay, médico que pousou avião em BR e atingiu motoqueira

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado, na BR-316, em Teresina, na manhã deste domingo, 8. Uma motociclista, identificada como Keiliane Pereira dos Santos, foi atingida antes da aeronave colidir contra um ponto de ônibus, revelou o portal Cidade Verde.

No comando da aeronave estava o médico Jacinto Lay, neurocirurgião de uma das clínicas mais prestigiadas do Piauí. Além disso, ele é entusiasta da aviação.

Ele costuma compartilhar com seus 11 mil seguidores vídeos pilotando seu avião.

Este, aliás, não foi o primeiro pouso forçado conduzido por Jacinto. Um caso similar ocorreu em março do ano passado. Na ocasião, o médico foi submetido a uma cirurgia após sofrer lesões no tornozelo e em um dos punhos.

Desta vez, ainda de acordo com o portal Cidade Verde, Jacinto Lay está neste momento fazendo uma tomografia. Ele deu entrada no hospital com fratura na perna direita e inconsciente.

“O médico está com fratura de um membro inferior direito e com hemorragia intracraniana e está, neste momento, fazendo uma tomografia para que o neurologista veja se precisa de uma drenagem. Ele está entubado, mas não tem ferimento na barriga e está passando por todos os cuidados necessários”, disse Gilberto Albuquerque, médico responsável pelo atendimento.

Acidente

Após o pouso forçado, o médico e a motociclista foram resgatados com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas com algumas lesões.

O trânsito no local foi parcialmente interditado, com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) encontram dificuldade para afastar curiosos do acidente e liberar o fluxo de veículos.