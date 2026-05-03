Quer tirar a nova identidade? Veja como começar direto pelo celular

Quem já se acostumou a resolver tudo pelo celular pode até achar que a nova identidade segue o mesmo caminho do começo ao fim. Mas não é bem assim. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) entrou de vez no universo digital, só que ainda guarda um passo fora da tela que pega muita gente desprevenida logo no início.

Um documento para unificar o país

A proposta da CIN nasce para corrigir um problema antigo: a fragmentação dos registros de identidade no Brasil. Antes, cada estado emitia seu próprio RG, com numeração e formatos diferentes, além de bancos de dados que não conversavam entre si.

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Com a mudança, o CPF passa a ser o número único de identificação em todo o país. Na prática, isso cria um documento mais padronizado, com maior segurança e integrado aos serviços digitais do governo, incluindo o aplicativo GOV.BR.

O celular ajuda mas não resolve tudo sozinho



É aqui que mora a principal surpresa. Embora a versão digital da CIN fique disponível no celular, a emissão do documento ainda depende das regras de cada estado.

Na prática, isso significa que o processo inicial pode exigir agendamento, conferência de dados e até a presença física para coleta biométrica. Ou seja: o celular facilita boa parte do caminho, mas não elimina completamente o contato com o órgão emissor.

Depois dessa etapa, aí sim, tudo flui de forma muito mais simples.

Como emitir a CIN na prática

Mesmo com essa exigência, o processo não é complicado — especialmente quando você já sabe o que esperar. De forma geral, o caminho segue alguns passos:

Verificar no site oficial do estado como funciona o agendamento ou pré-cadastro

Separar documentos como certidão de nascimento ou casamento e CPF regular

Agendar o atendimento pelo canal indicado

Comparecer ao local, quando solicitado, para biometria e validação

Acessar a versão digital pelo aplicativo GOV.BR após a emissão

O que muda para quem já tem o documento

Depois de emitida, a rotina muda bastante. A CIN digital fica disponível diretamente no aplicativo, permitindo acesso rápido ao documento sem depender da versão física no dia a dia.

Além da praticidade, a integração com bases oficiais aumenta a segurança e facilita a validação das informações, reduzindo riscos de uso indevido.