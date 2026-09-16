Radares que medem velocidade média serão testados em oito estados

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A Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD) autorizou testes com radares capazes de registrar a velocidade média dos veículos em trechos de rodovias de oito estados brasileiros. O projeto-piloto terá duração inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os testes serão realizados nos seguintes locais:

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Espírito Santo: trechos da BR-101/ES;

Goiás: trechos da BR-414/GO;

Mato Grosso do Sul: trechos da BR-163/MS;

Minas Gerais: trechos das BRs 050, 381, 040 e 116;

Paraná: trechos das rodovias PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151;

Rio de Janeiro: trechos da BR-101, incluindo a Ponte Rio-Niterói, e da BR-116;

Rio Grande do Sul: trechos da BR-386/RS;

Santa Catarina: trechos da BR-101/SC.

Nesta primeira fase, os equipamentos terão caráter exclusivamente técnico, educativo e experimental. A velocidade média registrada não poderá, por si só, gerar multa ou autuação. Os trechos também deverão contar com sinalização para informar os motoristas sobre a realização dos testes. O objetivo é avaliar a tecnologia para uma possível utilização em rodovias federais concedidas.

Tecnologia já é testada no Brasil

A fiscalização por velocidade média já vem sendo testada no Brasil. Na BR-050, em Uberaba, Minas Gerais, a EcoRodovias monitora um trecho de 11 quilômetros considerado de alto índice de mortes provocadas por acidentes. Segundo a concessionária, os flagrantes de excesso de velocidade caíram 22,5% na comparação entre os 15 dias anteriores e posteriores a uma blitz educativa realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em São Paulo, testes anteriores realizados em quatro pontos de fiscalização resultaram em 852 mil notificações ao longo de seis meses. Na ocasião, os avisos também tinham caráter educativo e não geraram multas ou registros de infrações. Entre os locais monitorados estavam as avenidas Jacu Pêssego, dos Bandeirantes, 23 de Maio e a Marginal Tietê.