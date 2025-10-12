Menu
BRASIL
FATALIDADE

Raio atinge barco de pescaria e mata dupla de amigos

Um outro rapaz também estava presnete no barco durante o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 19:10 h
Os rapazes faleceram logo após serem atingidos
Uma fatalidade ocasionou a morte de dois amigos neste fim de semana. O barco de pesca dos rapazes foi atingido por um rio no Rio Tocantins, que provocou a morte instantânea e o desaparecimento dos corpos, que foram encontrados na manhã deste domingo, 12, nas proximidades do município de Filadélfia, região norte do Tocantins.

Identificados pelo Corpo de Bombeiros como Murilo Vinhal e Idael Farias, os homens estavam desaparecidos desde o sábado, 11. Os corpos foram localizados por volta das 11h50, a cerca de oito metros de profundidade do rio e a três quilômetros abaixo da cidade.

Vítimas do acidente envolvendo o raio
Além deles, outro rapaz também estava na embarcação e conseguiu se salvar da descarga elétrica, pulando no rio e nadando até a margem em busca de ajuda. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ficou apenas com queimaduras leves e seu estado de saúde é estável.

O resgate dos corpos de Murilo e Idael foi realizado por equipes de mergulhadores da Marinha, dos bombeiros e de amigos das vítimas. A perícia de Araguaína também foi acionada para realizar os procedimentos no local do acidente.

x