BRASIL
Raio atinge mulher na praia e vítima morre após parada cardíaca; VÍDEO
Vítima de 39 anos chegou a ser reanimada pelos bombeiros, mas morreu no hospital
Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na faixa de areia de uma praia em Palhoça, em Santa Catarina. A descarga elétrica ocorreu na sexta-feira, 28. Ela chegou a ser reanimada pelos bombeiros, mas morreu na manhã de sábado, 29.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada por volta das 18h15, já sem sinais vitais. Os profissionais iniciaram os procedimentos de emergência e conseguiram reanimá-la.
A mulher apresentava marcas compatíveis com queimaduras nos pontos de entrada e saída da descarga elétrica. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Veja o vídeo do ocorrido:
Vítima estava em estado grave
Depois do primeiro atendimento, a mulher foi transferida para o Hospital Regional de São José. Ela permaneceu internada em estado grave e recebeu suporte médico, mas não resistiu.
Em nota, a direção da unidade confirmou a morte na manhã de sábado.
“A direção do Hospital Regional de São José informa que a paciente atingida por um raio veio a óbito na manhã deste sábado (29). A paciente foi socorrida pelo Samu na sexta-feira (28) e encaminhada para o hospital, em estado grave, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica, recebendo todo o suporte necessário”, informou o hospital.
O caso ocorreu durante uma descarga elétrica em uma área de praia do município.