Raio atinge mulher na praia e vítima morre após parada cardíaca; VÍDEO

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Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na faixa de areia de uma praia em Palhoça, em Santa Catarina. A descarga elétrica ocorreu na sexta-feira, 28. Ela chegou a ser reanimada pelos bombeiros, mas morreu na manhã de sábado, 29.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada por volta das 18h15, já sem sinais vitais. Os profissionais iniciaram os procedimentos de emergência e conseguiram reanimá-la.

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A mulher apresentava marcas compatíveis com queimaduras nos pontos de entrada e saída da descarga elétrica. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Veja o vídeo do ocorrido:

Vítima estava em estado grave

Depois do primeiro atendimento, a mulher foi transferida para o Hospital Regional de São José. Ela permaneceu internada em estado grave e recebeu suporte médico, mas não resistiu.

Em nota, a direção da unidade confirmou a morte na manhã de sábado.

“A direção do Hospital Regional de São José informa que a paciente atingida por um raio veio a óbito na manhã deste sábado (29). A paciente foi socorrida pelo Samu na sexta-feira (28) e encaminhada para o hospital, em estado grave, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica, recebendo todo o suporte necessário”, informou o hospital.

O caso ocorreu durante uma descarga elétrica em uma área de praia do município.