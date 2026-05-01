BRASIL
Raiva humana: adolescente de 17 anos morre após mordida de sagui
Confirmação do diagnóstico foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi)
Um adolescente de 17 anos morreu após contrair raiva humana, doença transmitida por vírus, depois de ser mordido por um sagui na zona rural de Oeiras, no Piauí. A vítima, identificada como Marlon Kaik da Silva, faleceu no dia 17 de abril, em Teresina, após ficar internada no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella.
A confirmação do diagnóstico foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), com base em exames laboratoriais realizados no Instituto Pasteur. Segundo o órgão, os primeiros sintomas surgiram cerca de 40 dias após a mordida e incluíram febre, vômitos e desorientação.
Após a confirmação, a Sesapi informou que adotou medidas de vigilância epidemiológica em parceria com o município de origem do paciente, com o objetivo de evitar novos casos.
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Em nota, a secretaria reforçou orientações do Ministério da Saúde para situações envolvendo ataques de animais. Entre as recomendações estão lavar imediatamente o ferimento com água e sabão, procurar atendimento médico com urgência e não tentar capturar o animal agressor. A vacinação de cães e gatos também é destacada como essencial na prevenção.
De acordo com a Sesapi, o último registro da doença no estado havia ocorrido em 2024, no município de Piripiri.
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