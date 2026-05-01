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Raiva humana: adolescente de 17 anos morre após mordida de sagui

Confirmação do diagnóstico foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi)

Victoria Isabel
Por

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Marlon Kaik da Silva
Marlon Kaik da Silva - Foto: Reproduções

Um adolescente de 17 anos morreu após contrair raiva humana, doença transmitida por vírus, depois de ser mordido por um sagui na zona rural de Oeiras, no Piauí. A vítima, identificada como Marlon Kaik da Silva, faleceu no dia 17 de abril, em Teresina, após ficar internada no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella.

A confirmação do diagnóstico foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), com base em exames laboratoriais realizados no Instituto Pasteur. Segundo o órgão, os primeiros sintomas surgiram cerca de 40 dias após a mordida e incluíram febre, vômitos e desorientação.

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Após a confirmação, a Sesapi informou que adotou medidas de vigilância epidemiológica em parceria com o município de origem do paciente, com o objetivo de evitar novos casos.

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Em nota, a secretaria reforçou orientações do Ministério da Saúde para situações envolvendo ataques de animais. Entre as recomendações estão lavar imediatamente o ferimento com água e sabão, procurar atendimento médico com urgência e não tentar capturar o animal agressor. A vacinação de cães e gatos também é destacada como essencial na prevenção.

De acordo com a Sesapi, o último registro da doença no estado havia ocorrido em 2024, no município de Piripiri.

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