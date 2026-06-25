Receita abre leilão com iPhone por R$ 480 e carro por R$ 13,2 mil

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A Receita Federal de São Paulo realiza, na próxima terça-feira, 30, um leilão eletrônico regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame oferece 232 lotes e é aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas. Entre os itens disponíveis, destacam-se smartphones, notebooks, veículos e artigos esportivos.

O período para o recebimento de propostas virtuais já está aberto e se encerra às 21h de segunda-feira, 29. A sessão pública de lances está agendada para as 10h de terça-feira, 30.

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Os lances devem ser submetidos para o lote fechado, que consiste em um conjunto determinado de itens, não sendo permitida a compra de objetos isolados dentro de um lote.

Destaques e valores dos lotes

O lote de menor valor inicial está avaliado em R$ 10 e contém resíduos de plástico. Já o lote de maior valor parte de R$ 562,5 mil, reunindo milhares de embalagens de papel crepom.

Os principais lotes de interesse comercial e seus respectivos valores mínimos são:

Lote 2, é possível adquirir um iPhone 13 a partir de R$ 480.

Lote 12, é possível adquirir um PlayStation 4 a partir de R$ 400.

Lote 27, é possível adquirir um violão Gibson a partir de R$ 12 mil.

Lote 138, é possível adquirir uma bicicleta Canyon Aeroad Speed a partir de R$ 9,6 mil.

Lote 228, é possível adquirir um veículo Volkswagen Jetta a partir de R$ 13,2 mil.

1 de 2 Carro no leilão da Receita Federal | Foto: Divulgação | Receita Federal

2 de 2 Celular no leilão da Receita Federal | Foto: Divulgação | Receita Federal

Visitação e regras de retirada

Os bens estão disponíveis para visitação pública presencial até esta sexta-feira, 26 de junho. Os itens encontram-se armazenados em depósitos da Receita Federal na capital paulista e nos municípios de Bauru, Campinas, Guarulhos, Santos, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Guarujá, Araraquara e Taubaté.

O exame das mercadorias exige agendamento prévio em dias de expediente normal, conforme os endereços, horários e contatos dispostos no edital.

De acordo com as normas do Fisco, os bens arrematados por pessoas físicas são destinados exclusivamente ao uso ou consumo próprio, sendo proibida a sua comercialização posterior. A mesma restrição de revenda aplica-se a lotes específicos adquiridos por pessoas jurídicas.

Após a homologação e a confirmação do pagamento, feito obrigatoriamente por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), os licitantes vencedores terão o prazo de 30 dias para efetuar a retirada das mercadorias.

Requisitos para participação

Os critérios de elegibilidade para os interessados em enviar lances dividem-se por categoria de cadastro:

Pessoas Físicas

Ser maior de 18 anos ou formalmente emancipado;

Possuir inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Deter conta registrada com nível de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal (Gov.br).

Pessoas Jurídicas

Possuir cadastro ativo e regular no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Responsável legal ou procurador constituído deve possuir o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema Gov.br.

Passo a passo para o envio de propostas

O procedimento para registrar lances deve seguir o rito determinado pela Receita Federal: