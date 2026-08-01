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SURPRESA

Reciclador de imóveis compra prédio abandonado e descobre tesouro histórico

Imóvel foi construído em 1919 e esconde um segredo surpreendente

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Reciclador de imóveis compra prédio abandonado e descobre tesouro histórico
Foto: Reproduçao Luck / O que fazer em SP

Um prédio que permaneceu abandonado por cerca de 85 anos no Centro Histórico de São Paulo foi identificado como uma obra do arquiteto Ramos de Azevedo, responsável por projetos como o Theatro Municipal, a Pinacoteca e o Mercado Municipal.

O imóvel, localizado na Rua Roberto Simonsen, foi construído em 1919 para abrigar a antiga Policlínica e a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Antes da criação da Faculdade de Medicina da USP, o espaço era referência em atendimento médico e produção científica.

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A autoria do projeto só foi confirmada recentemente, após o atual proprietário, o desenvolvedor imobiliário Allan Ruiz, localizar plantas assinadas por Ramos de Azevedo no Arquivo Histórico Municipal. O empresário havia adquirido o prédio em 2025 sem saber da importância histórica do imóvel.

Apesar do longo período sem uso, o edifício preserva características originais, como pisos, vitrais e a cabine do elevador. Ao mesmo tempo, apresenta sinais de deterioração, com paredes sem reboco, infiltrações e vidros quebrados.

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Preservação

Segundo Allan Ruiz, o fato de o prédio ter permanecido décadas fechado contribuiu para a preservação da estrutura e de parte dos elementos históricos.

A antiga policlínica funcionou até 1939. Após enfrentar dificuldades financeiras, o imóvel passou para a Caixa Econômica e permaneceu sem utilização regular. Em 2015, foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (Conpresp).

O proprietário pretende restaurar os vitrais, pisos e demais elementos originais, mas manter parte da aparência atual do prédio. O projeto, batizado de "Ruínas do Ramos", tem investimento estimado entre R$ 7 milhões e R$ 10 milhões.

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Tags

arquitetura Patrimônio Histórico Ramos de Azevedo São Paulo

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