Funcionário mata três colegas a facadas dentro de fábrica da Bombril

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Um ataque dentro da unidade da Bombril, em São Bernardo do Campo (SP), terminou com quatro mortos na manhã deste sábado, 1º. Três funcionários foram esfaqueados por um colega de trabalho, que acabou preso ainda na fábrica e morreu horas depois na carceragem de uma delegacia.

O crime aconteceu por volta das 5h50, durante o início das atividades na fábrica localizada às margens da Rodovia Anchieta. As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44 anos, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39 anos, operador de empilhadeira.

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Segundo a polícia, quando as equipes chegaram à empresa encontraram os três homens feridos. O autor das facadas já havia sido imobilizado por pessoas que estavam no local.

Polícia apura motivação do ataque

O suspeito, Claudio Henrique da Silva, de 33 anos, trabalhava para uma empresa terceirizada e estava de folga no dia do crime. Conforme os primeiros depoimentos, ele teria ido até a fábrica para atacar dois colegas específicos.

Durante a ação, Douglas de Souza Vieira teria tentado impedir as agressões e também acabou esfaqueado.

Testemunhas relataram que Claudio afirmava sofrer episódios de bullying praticados por colegas. A informação faz parte das linhas de investigação, mas ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como triplo homicídio e será investigado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

Suspeito morreu após ser levado à delegacia

Depois de ser preso em flagrante, Claudio Henrique da Silva foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ele morreu na carceragem após atentar contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha a ocorrência e apura as circunstâncias da morte.

Empresas lamentam o caso

Em nota, a Bombril informou que o homem era colaborador terceirizado e afirmou que ele sofreu um surto antes de cometer o ataque. A empresa declarou que acionou imediatamente as autoridades, está colaborando com as investigações e presta assistência às famílias das vítimas.

Também por meio de nota, a TPC, responsável pela terceirização da operação na unidade, informou que abriu uma apuração interna sobre o caso, disse prestar apoio aos envolvidos e afirmou colaborar integralmente com a investigação.