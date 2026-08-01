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DECISÃO JUDICIAL

Justiça toma decisão sobre prisão preventiva de Oruam; saiba detalhes

Rapper virou réu após um confronto com policiais civis na porta de sua casa

Edvaldo Sales
Por
Rapper virou réu após um confronto com policiais civis na porta de sua casa
Rapper virou réu após um confronto com policiais civis na porta de sua casa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe do rapper Oruam, Márcia Gama, divulgou neste sábado, 1º, um documento da Justiça revogando a prisão preventiva do famoso. A juíza responsável pelo caso concluiu que não é possível afirmar que o cantor tenha tentado, de fato, matar dois policiais.

O artista virou réu após um confronto com policiais civis na porta de sua casa, no Joá, no Rio de Janeiro. Os agentes tentavam cumprir um mandado de busca e apreensão contra um menor ligado ao Comando Vermelho (CV) que estava abrigado na casa do cantor.

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Na sexta-feira, 31, uma sentença determinou a desclassificação do crime inicialmente imputado ao famoso, que respondia pela acusação de tentativa de homicídio contra os dois policiais civis.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a juíza Tula Corrêa de Mello entendeu que não existem provas suficientes capazes de evidenciar a intenção de matar os agentes da polícia.

Foi registrado pela magistrada que, embora existam indícios suficientes de que o músico participou do arremesso de pedras contra os policiais, não é possível afirmar que ele tenha assumido o risco de matá-los.

Com a desclassificação, Oruam passa a responder pelo crime de lesão corporal leve, além dos demais tipos penais conexos:

  • Ameaça;
  • Dano qualificado;
  • Resistência;
  • Desacato.

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Os delitos serão apreciados e julgados pela Justiça Comum, e não mais pelo Tribunal do Júri. Agora, os autos do processo serão remetidos para uma das varas criminais da justiça comum.

Ainda segundo a coluna, a revogação da prisão preventiva de Oruam decorreu da desclassificação das acusações. Embora benéfica para o artista, a decisão não encerra o caso, tampouco significa sua absolvição.

Por previsão legal do Código de Processo Penal, a decretação de prisão preventiva é cabível nos casos de crimes dolosos graves, cuja pena máxima seja superior a 4 anos.

A mudança nas acusações tornou ilegal a manutenção da ordem de prisão, uma vez que as penas máximas dos delitos previstos não se adequam à exigência normativa.

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Oruam

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