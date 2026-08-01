Estátua de 11 metros em homenagem ao Diabo é construída no Brasil

No distrito de Taíba, cartão-postal de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, foi construída uma estátua de 11 metros em homenagem ao Diabo. O monumento fica localizado no templo Palácio Estrela Negra da Quimbanda.

Segundo a Mãe Rainha das Trevas, feiticeira responsável pela obra, a estátua custou mais de R$ 100 mil. Ela afirmou que a estátua do Diabo é a maior do mundo, mas não existe nenhum registro oficial que confirme essa informação.

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A inauguração da estátua foi realizada durante uma cerimônia que comemorou os 29 anos da casa religiosa chefiada por Mãe Rainha das Trevas, no último dia 25 de julho, segundo o g1. A escultura fica em uma propriedade privada de posse da feiticeira, como ela mesmo se denomina.

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), disse, em nota, que o templo religioso construído no distrito da Taíba cumpriu a legislação ambiental e urbanística e as normas estabelecidas pela legislação vigente.

“A verba foi toda tirada do meu próprio bolso. Eu fiz ela toda com dinheiro próprio, num local próprio, que é meu, porque aqui as terras são minhas, o terreno é meu”, falou a Mãe Rainha das Trevas.

Obra cara

Segundo a responsável pelo monumento, o projeto custou mais de R$ 100 mil - Foto: Carlos Marlon | TVM

De acordo com a responsável, foi gasto mais de R$ 100 mil para idealizar e levantar a estátua. O projeto contou com a participação de engenheiro civil. Ela não contou quanto tempo levou para o monumento ficar pronto.

Segundo a prefeitura, a “emissão da Licença Ambiental e do Alvará de Construção pelo Município ocorreu em estrita observância à legislação, sendo concedida após a autorização do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA), por se tratar de um empreendimento localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas do Litoral Oeste”.

“Ressalta-se que, o licenciamento ambiental e urbanístico analisa a conformidade do projo com as normas urbanísticas e ambientais”, completou o governo municipal.

A líder religiosa contou que ela mesma foi “atrás de toda a liberação da construção e obtive, como qualquer cidadã brasileira pode chegar a qualquer prefeitura de seu município e pedir uma autorização para fazer uma construção em suas terras”.

Ataques

Em um perfil no Instagram, a Mãe Rainha das Trevas acumula quase 800 mil seguidores e faz várias publicações sobre as práticas de magia que realiza. Lá, ela mostrou a inauguração da estátua, o que rendeu comentários positivos de outras pessoas com fé parecida, mas também ataques.

Vale lembrar que a legislação brasileira define que é crime de intolerância religiosa quando envolve discriminação, preconceito, impedimento de direitos ou incitação ao ódio contra uma pessoa ou grupo devido à religião.

A Lei nº 7.716/1989 determina punição para crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Segundo a mulher, os comentários preconceituosos não começaram na construção da estátua. “Eles começaram lá atrás, quando eu abri a Casa dos Caixões. Imagina uma casa, certo, numa comunidade, toda pintada de preto, com quatro caixões dentro, onde eu reverenciava a minha fé ao Diabo”, lembrou.

Ela era líder em um local chamado ‘Casa dos Caixões’, no bairro Montese, em Fortaleza. A feiticeira morou lá por quatro anos. Depois, ela se mudou para a propriedade na Taíba, onde construiu o Palácio Estrela Negra da Quimbanda.

O palácio é aberto ao público, que pode participar, uma vez por mês, das sessões e rituais religiosos, e também das festas mensais que ela faz para homenagear alguma das entidades cultuadas. A mulher disse que cerca de 200 a 300 pessoas participam desses eventos.

Quimbanda

A quimbanda não é reconhecida como uma religião. A prática é determinada como um culto a entidades como exus e pombagiras.

Assim como religiões de matriz africana, os fundamentos do culto são repassados de forma oral, sem um livro específico que rege as regras, tal como a Bíblia, o Alcorão e o Torá.