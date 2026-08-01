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Após 44 dias desaparecido, ex-maratonista é encontrado em São Paulo

Daniel Ferreira do Nascimento estava desaparecido desde 19 de junho

Redação
Por Redação
Ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento
Ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento - Foto: Wagner Carmo/CBAt

Após 44 anos desaparecido em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, o ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado neste sábado, 1º.

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo g1, ele foi localizado por agentes da Guarda Civil Municipal enquanto caminhava pela Rua Doutor Ubaldino do Amaral, no bairro do Belém, na Zona Leste da capital paulista.

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Ele foi encaminhado ao 30º Distrito Policial (Tatuapé) e prestou depoimento. Em seguida, foi entregue à mãe. O caso foi registrado como encontro de pessoas, informou a Polícia Civil.

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Daniel estava desaparecido desde 19 de junho, quando deixou a casa onde morava com a família, em Paraguaçu Paulista, levando apenas uma mochila preta.

Durante mais de um mês, parentes promoveram campanhas nas redes sociais e fizeram diversos apelos públicos em busca de informações sobre seu paradeiro.

Até o momento, as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

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brasil desaparecimento ex-maratonista olímpico

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