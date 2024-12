Rede 5G passa a funcionar em todos municípios brasileiros

Segundo a Anatel, as operdoradoras devem garantir cobertura em 100% dos municípios com mais de 30 mil habitantes até 31 de julho de 2029 - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A partir desta segunda-feira, 2, a rede 5G estará disponível em todo o território brasileiro, segundo informe da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Antes apenas 770 cidades contavam com o 5G e beneficiava 35 milhões de usuários com velocidade média superior a 300 Mbps, cerca de 13% dos 262 milhões de telefones em uso, de acordo com informações do Portal Metrópoles.

Com a liberação da faixa dos últimos 190 municípios, agora, todos os 5.570 municípios do país terão a possibilidade de acessar essa tecnologia. A rede 5G pura, é chamada de standalone e opera na faixa de 3,5 GHz, além de ter hoje em média uma velocidade de 300 Mbps (megabits por segundo), cinco vezes maior do que o 4G.

A liberação da faixa de 3,5 GHz, realizada com 14 meses de antecedência, viabiliza a ativação da tecnologia 5G standalone em todo o Brasil e marca um passo importante Ainda de acordo com a Anatel, os dashboards do painel de dados da agência e as informações sobre municípios com a faixa de 3,5 GHz já está liberada para consultar, as cidades, bairros, quantidade de estações licenciadas para 5G standalone e aparelhos celulares certificados para uso da tecnologia.

O anúncio foi feito na última terça-feira, 26, em parceria com a Entidade Administradora da Faixa (EAF). De acordo com os critérios do edital do leilão do 5G, as operadoras devem garantir cobertura em 100% dos municípios com mais de 30 mil habitantes até 31 de julho de 2029.