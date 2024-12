Sicoob espera fazer grandes negócios na Fenagro

O presidente do Sicoob na Bahia, Vandevaldo Teixeira - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) espera encontrar na Fenagro boas oportunidades de negócio. O presidente do Sicoob na Bahia, Vandevaldo Teixeira, também conhecido como “Carneiro”, disse que as expectativas estão altas em torno da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste do Brasil.

“Estamos oferecendo a todos os expositores, a todas as pessoas que estão aqui com seus empreendimentos, com seus negócios, as nossas linhas de crédito. O Sicoob tem uma expertise muito boa de trabalhar com o agronegócio. A nossa carteira tem hoje 25% destinada para o produtor rural e para o agronegócio. Estamos com a expectativa muito boa para que a gente possa iniciar grandes negócios e continuar dando esse apoio ao produtor, a agropecuária e sobretudo ao agronegócio”, disse Carneiro ao Portal A Tarde.

Carneiro acrescentou que a participação na Fenagro é um motivo de orgulho e alegria. “Sabemos que a Fenagro traz para a economia da Bahia uma potencialização muito grande dos negócios e o Sicoob não poderia ficar de fora. Para contribuir com isso, nós estamos aqui com a nossa presença através do nosso ônibus para atender os nossos produtores, os nossos associados e aqueles também que ainda não são associados podem nos procurar para que conheça melhor o novo modelo de negócio que é o cooperativismo financeiro, que é um modelo de negócio totalmente diferente de uma instituição financeira tradicional”, indicou o presidente da Sicoob.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.