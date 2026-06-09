Rede de supermercados oferece 15 dias de folga sem redução salarial

Siga o A TARDE no Google

Uma nova escala de trabalho implantada pela rede mineira Verdemar tem chamado atenção por garantir até 15 dias de folga por mês aos funcionários sem redução salarial.

O modelo começou a ser adotado em unidades da empresa em Belo Horizonte e prevê uma reorganização da jornada para ampliar o tempo de descanso dos colaboradores.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a rede de supermercados, a mudança reduziu a carga horária mensal de 220 para 180 horas, mantendo os mesmos salários. A iniciativa foi direcionada principalmente para funções operacionais e exigiu a contratação de novos trabalhadores para viabilizar o funcionamento das lojas.

Como funciona a nova escala

O sistema substitui modelos tradicionais de jornada e opera com duas equipes que se alternam ao longo do mês. Os funcionários trabalham em ciclos de dois ou três dias consecutivos e, em seguida, recebem dois ou três dias de folga.

Na prática, o formato permite que os colaboradores tenham até 15 dias de descanso por mês. Além disso, a escala inclui duas sequências mensais de três dias consecutivos de folga, abrangendo sexta-feira, sábado e domingo.

De acordo com a empresa, a proposta oferece mais previsibilidade para compromissos pessoais, viagens, atividades de lazer, estudos e consultas médicas.

Jornada diária continua extensa

Apesar da redução na carga horária mensal, a permanência diária no trabalho continua elevada. Os colaboradores permanecem 12 horas nas unidades, incluindo uma hora destinada à refeição e dois intervalos de 15 minutos.

Segundo o Verdemar, o tempo efetivo de trabalho é de 10 horas e 30 minutos por dia.

Contratações cresceram até 20%

Para implementar o novo modelo sem comprometer a operação das lojas, a rede precisou ampliar seu quadro de funcionários.

A empresa informou que houve aumento entre 15% e 20% no número de colaboradores, percentual que varia conforme o setor e a função exercida.

Empresa aposta em qualidade de vida

Em comunicado, os sócios do Verdemar classificaram a mudança como um investimento necessário para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Segundo a empresa, a expectativa é que o aumento do tempo livre contribua para o bem-estar dos funcionários e também tenha reflexos positivos no atendimento ao público.

A iniciativa surge em meio ao debate crescente sobre modelos alternativos de jornada de trabalho e estratégias para equilibrar produtividade e qualidade de vida no ambiente profissional.