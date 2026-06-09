CRÍTICAS
Jaques Wagner e José Guimarães entram em rota de colisão
Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães tem criticado atuação do senador
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), virou alvo de críticas do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Segundo relatos de aliados feitos à CNN Brasil, Guimarães fez chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamações sobre a condução do governo em votações no Senado.
Segundo a publicação, o estopim da insatisfação se deu com a derrota da indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF).
O ministro teria manifestado insatisfação com a atuação de Wagner e, em menor grau, do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), na votação no Senado que rejeitou Messias.
Na avaliação apresentada por interlocutores próximos ao SRI, os dois líderes estariam dispersos sobre a agenda do governo no Senado e focados nas eleições em seus respectivos estados.
A avaliação na SRI é a de que a articulação do governo precisa concentrar esforços em pautas ainda pendentes.
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Próximo desafio
A maior batalha hoje do governo no Senado é viabilizar a votação da PEC que acaba com a escala 6x1, projeto que ainda não recebeu uma sinalização clara do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).