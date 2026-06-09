Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CRÍTICAS

Jaques Wagner e José Guimarães entram em rota de colisão

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães tem criticado atuação do senador

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Jaques Wagner é o líder do governo no Senado.
Jaques Wagner é o líder do governo no Senado. - Foto: Andressa Anholete / Agência Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), virou alvo de críticas do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Segundo relatos de aliados feitos à CNN Brasil, Guimarães fez chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamações sobre a condução do governo em votações no Senado.

Segundo a publicação, o estopim da insatisfação se deu com a derrota da indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O ministro teria manifestado insatisfação com a atuação de Wagner e, em menor grau, do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), na votação no Senado que rejeitou Messias.

Na avaliação apresentada por interlocutores próximos ao SRI, os dois líderes estariam dispersos sobre a agenda do governo no Senado e focados nas eleições em seus respectivos estados.

A avaliação na SRI é a de que a articulação do governo precisa concentrar esforços em pautas ainda pendentes.

Leia Também:

MATRIZ CONTINENTAL

Fábrica de baterias em Camaçari será polo de exportação para a América Latina
Fábrica de baterias em Camaçari será polo de exportação para a América Latina imagem

TENSÃO

"O pior poderia acontecer ali", diz João Roma sobre pane em voo
"O pior poderia acontecer ali", diz João Roma sobre pane em voo imagem

BAHIA

Prefeito de Camaçari prevê nova reunião com Grupo City no Brasil
Prefeito de Camaçari prevê nova reunião com Grupo City no Brasil imagem

Próximo desafio

A maior batalha hoje do governo no Senado é viabilizar a votação da PEC que acaba com a escala 6x1, projeto que ainda não recebeu uma sinalização clara do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

JAQUES WAGNER josé guimarães Senado

Relacionadas

Mais lidas