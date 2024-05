Registros de posse de armas de fogo caem mais de 50% no governo Lula | A TARDE

O Anuário da Justiça Brasil 2024, editado pela Conjur, aponta que o número de novos registros de porte de armas de fogo para defesa pessoal no país caiu 57% em 2023. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo a pesquisa, o número passou de 5.676, no último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), para 2.339 no primeiro ano de mandato do presidente Lula (PT).

O novo anuário da Conjur será lançado na próxima quarta-feira, 22, no Supremo Tribunal Federal (STF), e reúne dados atualizados do sistema da Polícia Federal (PF) até dezembro de 2023.

A pesquisa aponta ainda que, sob a liderança do atual do atual diretor-geral, Andrei Augusto Passos Rodrigues, a PF apreendeu 121,1% mais armas de fogo em 2023 que no ano anterior. O número saltou de 2.033 para 4.495.

Além disso, a PF registrou o aumento de 257% de bens e valores apreendidos ou sequestrados judicialmente, com indiciamento de 5,4 mil pessoas, 14,4% a mais que em 2022.

Ainda conforme o anuário, foram apreendidos pelo órgão 72,4 toneladas de cocaína, 414,6 toneladas de maconha, 419 toneladas de pés de maconha e 501 mil unidades de ecstasy.

Publicações relacionadas