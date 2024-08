Relatório aponta mais um caso de OVNI em céu brasileiro; saiba mais

Aeronave da TAM fazia o trajeto entre Manaus (AM) e Belém (PA) - Foto: Divulgação

Mais um caso de Objeto Voador Não Identificado (OVNI) no Brasil foi relatado ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Desta vez, o informe foi feito pela antiga TAM Linhas Aéreas (atual Latam), cujo piloto comunicou ter precisado fazer uma "manobra evasiva" após a aeronave se aproximar do objeto.

O episódio, de acordo com o relato do profissional, teria acontecido no dia 1º de outubro de 2007. Ele disse ainda que acreditou que o OVNI pudesse ser uma "estação espacial".

A informação foi disponibilizado pelo Arquivo Nacional, que tem um acervo de mais de 700 relatos, questionários sobre ocorrências, correspondências, fotografias, desenhos, áudios e recortes de jornais e revistas sobre objetos que foram vistos nos céus brasileiros ao longo dos anos.

Segundo o documento, a aeronave fazia o trajeto entre Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará. O objeto luminoso teria sido visto por volta de 6h43, quando o avião sobrevoava a cidade paraense de Santarém.

"O piloto do voo TAM 8077, SBEG/SBBE FL390, sobrevoando o setor entre o VOR STM e a posição AMVER, fez manobra evasiva à direita até a proa 140 para evitar tráfego, alegando avistar tráfego posição 12 horas, emitindo forte luz. Também informou que o objeto era acusado no TC AS. O piloto informou ainda que a referida luz acompanhou o vôo até próximo de SBBE e que achava ser uma estação espacial", diz o documento.

Vale destacar que OVNI não significa necessariamente a existência de discos voadores ou extraterrestres, pois esta denominação serve para designar qualquer objeto voador que não teve a origem identificada de maneira imediata.

Outro caso

Anteriormente, um relatório de 2014 da Força Aérea Brasileira e também disponível no Arquivo Nacional, divulgou que um piloto da Gol teria precisado realizar a mesma manobra evasiva para desviar de outro OVNI, avistado no dia 24 de janeiro, quando estava a caminho da cidade de Fortaleza.

No voo 9109, o piloto detectou o objeto enquanto o avião se aproximava para o pouso. O avistamento ocorreu por volta das 12h10, quando a aeronave estava a uma altitude entre 10 mil e 10,6 mil metros, após ter partido de Brasília.