Renovação gratuita e automática da CNH começa a valer; veja o que muda

- Foto: Ascom GOVBA

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a valer nesta sexta-feira, 9. Agora, motoristas que tiverem um bom histórico no trânsito terão o documento renovado automaticamente.

Com a medida, o Ministério dos Transportes, Renan Filho prevê a desburocratização do serviço público e contemplar os bons condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), o “Cadastro Positivo de Motoristas".

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida também estabelece custos máximos dos exames necessários para tirar ou renovar a habilitação. A estimativa aponta para a redução de 40% nos valores médios cobrados anteriormente.

Quem tem direito?

Para usufruir do benefício, o motorista precisa estar cadastrado no RNPC e não ter cometido infrações nos últimos 12 meses.

Caso esteja apto, o documento será atualizado diretamente no sistema na data de vencimento.

Apenas os confutores de até 69 anos podem usufruir do benefício. Além disso, aqueles entre 50 e 69 anos podem obtê-lo apenas uma vez.

Assim, os prazos de validade seguem os mesmos: 10 anos para quem tem menos de 50 anos, cinco anos entre 50 e 69 anos e três anos a partir dos 70 anos.

Veja os principais benefícios