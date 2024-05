Rio Grande do Sul terá hospital de campanha para vítimas da chuvas | A TARDE

O Ministério da Defesa, através das Forças Armadas, vai instalar um Hospital de Campanha (HCamp) no Rio Grande do Sul para atender as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado desde segunda-feira, 29.

Segundo o último boletim da defesa civil, divulgado nesta quinta-feira, 2, as enchentes no estado vitimaram 13 pessoas, e deixaram 12 feridas. O Rio Grande do Sul tem 4.599 pessoas em abrigos, 9.993 desalojados e 67.860 afetados.

Matérias relacionadas

> Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública

> Governador do RS diz que chuva será 'maior desastre da história'

A unidade hospitalar segue do Rio de Janeiro para Canoas (RS) e, posteriormente, para Lajeado (RS), um dos municípios mais atingidos, que se encontra sem energia e com hospitais fechados.

O módulo possui enfermaria, 40 leitos, 2 consultórios para atendimento e 1 para triagem. O local contará com médicos, enfermeiros e assistentes de saúde. Além do HCamp, as Forças Armadas empregam cerca de 600 militares no apoio às vítimas das enchentes em 19 municípios do estado. Já foram resgatadas cerca de 100 pessoas e realizadas 10 evacuações aeromédicas.

O espaço será transportado com apoio de um avião KC-390, da Força Aérea Brasileira, e uma equipe de Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro foi deslocada para Lajeado para auxiliar na montagem. O trabalho das Forças Armadas, por meio da operação Taquari II, iniciou na terça-feira, dia 30 de abril, e conta com 12 embarcações, 5 helicópteros, 45 viaturas e equipamentos de engenharia.

As atividades desempenhadas incluem resgate de cerca de 100 pessoas ilhadas, incluindo duas gestantes e uma criança de dois anos, além de dez evacuações aeromédicas. Também incluem distribuição de água, alimentos e donativos, e auxílio na recuperação da infraestrutura danificada. Os militares atuam, ainda, na montagem de barracas para triagem de desabrigados e fornecimento de colchões.