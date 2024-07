Ronnie Lessa chega a presídio de Tremembé

Ronnie Lessa - Foto: Reprodução

O ex-policial militar Ronnie Lessa, preso por ter participado da execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, em 2018, foi transferido, nesta quinta-feira, 20, para a Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, conhecida como P1 de Tremembé.

>> Mato Grosso confirma venda de trens do VLT à Bahia por R$ 793 milhões

>> Lula lamenta Eletrobras privada e cobra Vale para reparar tragédias

Ronnie, que está preso desde março de 2019, estava na Penitenciária de Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ordem da transferência partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após um acordo fechado com o ex-policial em uma delação.

Ronnie Lessa deixou Campo Grande por volta de 10h47, em um voo fretado pela Força Aérea Brasileira (FAB), chegando em São José dos Campos às 12h50. Em seguida, ele foi levado para o presídio no carro da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo.