Saiba como aproveitar as paradas durante uma viagem de cruzeiro | A TARDE

Existem diferentes maneiras de se sentir realizado durante uma viagem. O Portal A TARDE vai falar nesta quarta-feira, 29, sobre as peculiaridades de passar uns dias a bordo de um navio. A equipe foi convidada para um roteiro especial de quatro dias no Costa Favolosa, que saiu de Salvador e passou por Ilhéus e Rio de Janeiro, antes de desembarcar em Santos.

Depois de abordar a importância de Salvador e dos portos da Bahia para a temporada de cruzeiros no Brasil, que teve início oficial para a Costa no dia 23 de novembro, o Portal A TARDE vai destacar os principais pontos turísticos do roteiro e como explorar da melhor maneira uma viagem a bordo de um navio, uma experiência diferente, repleta de internacionalidade e muita variedade de alimentação e lazer.

Antes mesmo de zarpar do terminal marítimo de Salvador, os passageiros, com status de hóspedes pelo padrão de conforto oferecido, podem experimentar como oferta de internacionalização, a gastronomia de diferentes países, além da música e dos eventos internos. Mas esta parte ficará para o terceiro e último texto desta série. Esta reportagem tem o objetivo de oferecer alternativas para quem está planejando viajar de cruzeiro pela primeira vez.

A bela Ilhéus

Ainda em Salvador é possível aproveitar as diversas áreas do navio antes dele zarpar. Após pouco mais de oito horas navegando nas águas do litoral da Bahia, um som indica que ele está perto de atracar em um importante porto do estado. Para quem não sabe o que fazer antes de deixar o navio e aproveitar uma curta estadia em Ilhéus, o Costa oferece opções diversificadas.

Por meio de um serviço de ônibus gratuito, o viajante pode deixar a zona portuária e se deparar com a cultura da cidade, conhecida pelas lindas praias, além de visitar os pontos turísticos. É preciso ter cuidado ao se aventurar pelos meios de transportes alternativos. Também não é indicado ficar refém do transporte público, já que o cruzeiro costuma ser bem pontual na hora de zarpar.

Existe também a opção de comprar o serviço de ônibus oferecido pelo navio. Ele segue até o centro da cidade e oferece opções de diferentes pontos turísticos. Em Ilhéus é possível destacar locais históricos, como a Igreja de São Sebastião e o Bataclan, além das Praias do Sul e dos Milionários. A cidade do Cacau também respira a história de Gabriela, personagem que dá nome a livro publicado por Jorge Amado em 1958.

Praia dos Milionários, em Ilhéus | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE

Seguindo para a cidade maravilhosa



Depois de deixar Ilhéus, o navio segue rumo ao Rio de Janeiro. O tempo de viagem é maior, precisando de mais de um dia no mar. Neste momento é importante aproveitar as ofertas de entretenimento oferecidas pelo cruzeiro. Festas espalhadas por todo o navio, o conforto das cabines ou as diferentes ofertas gastronômicas fazem com que o roteiro seja finalizado rapidamente. De longe é possível perceber no horizonte a beleza que só o Rio de Janeiro tem.

Na capital fluminense, o viajante tem a possibilidade de conhecer lugares históricos, com destaque para o Cristo Redentor, o estádio Maracanã e o Sambódromo do Rio de Janeiro. Passeios envolvendo city tour também podem ser adquiridos dentro do navio ou por empresas que ficam representadas no pier. Depois de um dia na cidade olímpica, o navio anuncia que é hora de zarpar.

Para o presidente executivo da Costa Cruzeiros, Dario Rustico, todos os detalhes fazem da viagem de navio uma experiência ímpar. Ele destaca as opções oferecidas para o lazer dentro da embarcação, mas também pontua a possibilidade de conhecer diferentes lugares aproveitando uma oportunidade única.

"Sem dúvida nenhuma, o cruzeiro hoje oferece algo único, porque viajar nesse estilo, com tudo isso que a gente estava falando de entretenimento, serviço, gastronomia, etc. Lembrando que tem dentro de um lugar assim hoje mais de mil tripulantes que estão trabalhando para você, em outro navio de tamanho maior, 300, 400, 600 tripulantes que estão trabalhando para você. Esse fato de poder ir em vários destinos, em vários países também, se você imaginar na Europa, no Norte da Europa, nos Emirados, em vários países dentro das mesmas férias, é único, é único pelo tipo de oferta que tem e pela facilidade que oferece ao passageiro, de visitar todos esses lugares dentro desse nível de serviço, ao custo que a gente oferece", pontua.

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE

Roteiro



O roteiro desta viagem de quatro dias com embarque em Salvador terminou na segunda-feira, 27, em Santos. O Costa Favolosa, que convidou o Portal A TARDE, também oferece programações de 3 a 5 noites com passagens por Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. Os embarques estão previstos para acontecer nos portos de Santos e Itajaí.

Como confirmado por Dario Rustico, outros navios vão desembarcar em Salvador durante esta temporada. Um dos mais esperados pela empresa é o Costa Diadema, que vai oferecer experiências de sete noites passando por Rio de Janeiro e Santos, além da capital baiana.