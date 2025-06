Saiba como harmonizar tequilas premium com pratos sofisticados

1800 Tequila e Maestro Dobel - Foto: Divulgação

Muito além dos shots animados em festas, a tequila tem mostrado, cada vez mais, sua vocação para experiências sensoriais refinadas. Nativa do México e adorada há séculos, ela é uma bebida versátil que pode ser apreciada de diversas maneiras, seja pura, com gelo ou misturada a outros ingredientes em um coquetel.

O Portal A TARDE vivenciou um jantar harmonizado com as marcas Super e Ultra Premium da Casa Cuervo, 1800 Tequila e Maestro Dobel, para trazer dicas de como fazer combinações da bebida com comidas.

O menu, assinado pelo renomado chef Raphael Sepúlveda, apresentou quatro tempos de alta gastronomia combinados com tequilas premium, sob a condução do mixologista e embaixador das marcas de luxo da Casa Cuervo no Brasil, Michel Felício.

Tequila 1800 Silver

A noite começou com uma delicada tostada de atum servida sobre uma tortilha crocante com straciatella, tartare de atum, gel de abacate com pimenta doce, pistache, gergelim e brotos. A combinação perfeita veio com a 1800 Silver, uma tequila clara, suave e levemente cítrica.

Tequila Maestro Dobel Diamante

Em seguida, o menu trouxe uma copa lombo defumado com gastrique asiática de abacaxi e coleslaw com toque de amendoim torrado. A harmonização foi com a sofisticada Maestro Dobel Diamante, uma tequila cristalina composta por blends de tequilas reposado, añejo e extra-añejo, envelhecidas em barris do Leste Europeu e filtradas em carvão ativado.

A bebida passa por um processo de filtragem artesanal conhecido como “diamante”, usando carvão ativado, em que toda a cor e os sabores amargos são removidos, mas preservando a complexidade e suavidade.

Tequila 1800 Cristalino

O terceiro prato trouxe chorizo com mousseline de couve-flor, castanhas e salada de rúcula com agrião, acompanhando a 1800 Cristalino. Esta tequila añejo passa por uma maturação cuidadosa de 16 meses em barris de carvalho americano e francês, com finalização de até seis meses em barris de vinho do Porto. A filtragem em carvão ativado confere ao líquido clareza e suavidade excepcionais.

Tequilo 1800 Milenio

A sobremesa trouxe um elegante mousse de chocolate 70% com praliné de nibs e curd de maracujá, em perfeita harmonia com a premiada 1800 Milenio – eleita a melhor tequila do mundo pelo IWSC em 2024. Extra-añejo, ela passa mais de três anos envelhecendo em barricas de carvalho francês e recebe uma maturação final de quatro meses em barris de conhaque francês.

O resultado é uma tequila de altíssimo nível, com notas de baunilha, frutas vermelhas e canela. A complexidade da Milenio se alinha com a intensidade do chocolate e o toque cítrico do maracujá, encerrando a experiência de forma memorável.

Dicas para harmonizar

Sirva bem: tequilas premium devem ser servidas puras, em taça de vinho tinto e ligeiramente geladas, para realçar os aromas e a textura.

Cuidado com o açúcar: evite pratos muito doces, que podem conflitar com a estrutura da tequila.

Harmonize por intensidade: pratos leves com tequilas claras; pratos mais robustos com tequilas envelhecidas.

Experimente combinações ousadas: tacos, queijos maturados e legumes são excelentes companheiros para a tequila – cada estilo da bebida pede um ingrediente diferente.