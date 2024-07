Saiba lista de vinhos baratos para não passar vergonha em restaurante

Pérgola é uma das opções de vinhos com preço acessível - Foto: Divulgação

Um grupo de amigos viveu uma situação curiosa ao pedir a conta no restaurante Mistura, em Salvador, no domingo, 7, e descobrir que as duas garrafas de vinho que eles pediram não custava R$ 165, mas R$ 1650. A bebida em questão é o vinho português Pêra-manca.

O vídeo do momento da conta foi publicado nas redes sociais por Thalyta Emily e a publicação já tem mais de 1,6 milhão de visualizações.



Diante disso, decidimos fazer uma lista dos vinhos que podemos consumir sem passar muito perrengue com o valor da garrafa. São eles: Sangue de Boi, Chalise, Quinta do Morgado, Pérgola, Linha Salton Classic, Marcus James, Saint Germain Assemblage Tinto Seco, Aurora Varietal, Vinho Tinto Suave Mioranza , Vinho Tinto Suave Dom Bosco, Vinho Tinto Suave Chileno Bodega Vieja.

