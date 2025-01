Saiba quem era o homem assassinado no show de Wesley Safadão

Marcos Alves de Souza, tinha 41 anos e era envolvido com uma facção criminosa - Foto: Reprodução

Na madrugada de domingo, 29, um show de Wesley Safadão foi interrompido por um tiroteio que ocorreu no meio da multidão, resultando na morte de Marcos Alves de Souza, de 41 anos. O incidente aconteceu na Praia de Atalaia, em Luís Correia, no litoral do Piauí.

A mulher dele, Maria Alcineide, que ficou ferida na confusão, informou que ele era do Ceará e estava envolvido numa facção criminosa. No momento em que foi atingido, Marcos havia dado tiros em direção ao chão, chamando atenção de policiais à paisana que estavam no evento.

“Ele tirou a arma do cós, atirou no chão e eu perguntei: ‘Por que isso?’. Aí ele falou: ‘Desculpa, minha filha’. E disparou. Depois os caras começaram a falar: ‘Por que tu fez isso, macho, tu é o que? Tu é da polícia?’. Ele disse que tinha sido sem querer e pediu desculpas”, explicou.

“Aí o pessoal falou: ‘Pois eu sou da polícia’. Eu puxei ele pra vim embora e o cara começou a atirar. Quando olhei ele já tinha caído no canto da parede, no primeiro tiro. Foi quando senti que pegou um [disparo] em mim”, acrescentou.

Alcineide afirmou que o marido fazia parte de um grupo criminoso chamado Guardiões do Estado (GDE) e que era batizado na facção. Maria ainda lembrou que o companheiro estava “muito bêbado e drogado” quando foi atingido.

“Foi um homicídio relacionado ao envolvimento com facções. A vítima era do Ceará, onde tinha ligação com grupos criminosos e, também, antecedentes por homicídio. Ele estava passeando aqui no litoral e, ao que tudo indica, foi seguido por um rival,” disse o major Albuquerque, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, para o GP1.

O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicído e Proteção à Pessoa, Repreensão e Combate ao Tráfico de Drogas de Luis Correia (DFHT), a fim de descobrir a motivação real do crime e quem foram os autores dos disparos.