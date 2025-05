Saiba truque valioso para acabar com chamadas automáticas de robôs

Existem soluções práticas para minimizar ou até eliminar essas chamadas. - Foto: Reprodução internet

Dados da Anatel revelam que brasileiros recebem 10 bilhões de ligações feitas por robôs por mês. Felizmente, existem métodos eficazes para reduzir ou até acabar com esse problema. Além dos métodos, confira dicas para não se tornar alvo dessas ligações.

Todos os meses, aproximadamente 20 bilhões de ligações são feitas no Brasil, sendo que metade delas, cerca de 10 bilhões, são geradas por robôs.

Essas chamadas, conhecidas como robocalls, duram no máximo seis segundos e utilizam números fictícios, criados virtualmente, que não existem.

Em 2024, as operadoras de telefonia passaram a considerar abusivas as ligações que com duração curta, menos de 6 segundos, devido ao alto número de chamadas feitas por robôs.

Essa nova regra tem o objetivo de reduzir o impacto dessas ligações na rede e proteger os usuários contra esse tipo de abuso. Além da regra, existem soluções práticas para minimizar ou até eliminar essas chamadas.

Veja como se proteger:

Cadastro no “Não Me Perturbe”

Cadastre-se no serviço “Não Me Perturbe” que é gratuito e pode ser feito diretamente no site da plataforma.

O serviço permite que você selecione as empresas de telecomunicações, instituições financeiras e outras companhias que você não quer receber chamadas.

Plataforma “Qual Empresa Me Ligou?”

A Anatel recomenda também a plataforma “Qual Empresa Me Ligou?”, que permite a identificação da origem das ligações indesejadas e saiba qual empresa ou instituição está tentando entrar em contato com você.

A plataforma facilita o processo de denúncias e ajuda a evitar chamadas futuras da mesma origem.

Dicas para evitar as robocalls

Não atenda números desconhecidos:

Utilize aplicativos de bloqueio de chamadas