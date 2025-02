Carnaval: veja dicas para manter as crianças ativas longe das telas

- Foto: Ascom Anchietinha / CSP

Com a proximidade do recesso de Carnaval, muitos pais buscam alternativas para diminuir o tempo que os filhos passam em celulares, tablets e videogames. Pesquisas apontam que o uso excessivo de telas pode causar problemas como irritabilidade, dificuldades de concentração, hiperatividade, distúrbios do sono e até mesmo dependência.

Apesar desses desafios, é possível reduzir o tempo de exposição ao mundo virtual de maneira equilibrada. Incentivar a leitura, por exemplo, contribui para o desenvolvimento da memória e da concentração das crianças. Além disso, jogos de tabuleiro são ótimas opções para fortalecer laços sociais e promover momentos de lazer.

“Incentivar o desenvolvimento físico, a criatividade e a interação social é fundamental nesse período de recesso escolar”, afirma Virgínia Mustafa Lucas, diretora do Anchietinha.

A recomendação dos especialistas é estabelecer limites saudáveis para o uso de telas: crianças de dois a cinco anos, no máximo, uma hora por dia de contato com as telas; dos seis aos 10 anos o indicado é até duas horas por dia; e dos 11 aos 18 anos, o limite sugerido é de, no máximo, três horas diárias.

Veja atividades para manter as crianças longe das telas:

Para os pais que buscam por opções de atividades que não envolvam o ambiente online, Virgínia Mustafa Lucas e Maria do Socorro Mota listam algumas alternativas viáveis e eficazes:

Acampamento: essa é uma atividade repleta de aventuras, que pode ser feita no próprio quintal da casa, com barracas e lanternas. Para quem não tem espaço ao ar livre, a cabana pode ser improvisada embaixo da mesa de jantar, usando colchas e travesseiros. Conte histórias para tornar a noite especial.

Contato com a natureza: estimule a criança a observar plantas, insetos e outros elementos da natureza em uma caminhada, que pode ser realizada no parque, no zoológico ou mesmo no quintal de casa.

Jogos de tabuleiro: essa é uma excelente opção para ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico e na socialização. Escolha jogos cooperativos para estimular o trabalho em equipe.

Brincar de massinha: especialmente para as crianças menores, a brincadeira de massinha pode ser muito divertida, estimular a criatividade e ajudar no desenvolvimento da coordenação motora.

Montar lego ou quebra-cabeça: investir em brinquedos que apresentem desafios para as crianças pode ser uma boa opção, como as peças lego ou quebra-cabeças. Essa é uma atividade que pode ser muito divertida, mas também repleta de ensinamentos, como a concentração, desenvolvimento de estratégias e paciência.

Desenho e pintura: essa é uma atividade que pode ser divertida para as crianças menores e, também, aquelas de maior idade. Ela pode ser feita em papel A4, cartolina e até em telas, com lápis de cor, tintas, giz e canetinhas. Pode ser feita todos os dias sem enjoar, com temática livre ou pré-definidas.

Incentivo à leitura: seja em dias de chuva ou naqueles mais ensolarados, estimular que a criança use parte do seu dia para a leitura é muito importante. A dica é descobrir quais os gêneros literários que ela mais se interessa e começar o estímulo a partir deles. Vale momentos de contação de história ou mesmo conversar depois sobre os personagens e os momentos mais divertidos do livro.