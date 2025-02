Descubra a origem dos nomes dos principais circuitos do Carnaval

Circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Os circuitos que moldam o Carnaval de Salvador não são apenas ruas e avenidas tomadas por trios elétricos, mas trilhas vivas de toda história da capital baiana. Dodô, Osmar, Orlando Tapajós e Batatinha, narram a origem de uma festa que se reinventou sobre rodas, cordas e multidões.

Quem pisa nesses circuitos pisa na própria história, sem saber que, antes de serem nomes, foram homens que deram a folia que encontra o povo nas ruas. Entenda abaixo como surgiu cada nomeação dos principais circuitos.

Dodô ou circuito Barra-Ondina

Circuito Dodô | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O nome “Dodô” foi uma homenagem a Adolfo Antônio do Nascimento (1913-1978), um dos criadores do trio elétrico e da guitarra baiana, junto com Osmar. Com um percurso de aproximadamente 4.5 km, o circuito, também conhecido como Barra-Ondina, é famoso por ligar as praias da Barra e Ondina e o trajeto dura cerca de cinco horas. Ele costuma contar com os grandes camarotes do Carnaval e famosas atrações da Axé Music. Os arrastões, que marcam o encerramento da folia, também são realizados no percurso.

Osmar ou circuito Campo Grande

Circuito Osmar PIPOCA DE THIAGO AQUINO Na foto: trio com thiago Aquino no circuito campo grande do Carnaval e sua pipoca Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 12/02/2024 | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O nome “Osmar” homenageia Osmar Álvares Macêdo (1923-1997), um dos criadores do trio elétrico e da guitarra baiana, junto com Dodô. O circuito, também conhecido como Campo Grande, é o mais tradicional do Carnaval de Salvador. Os trios percorrem um percurso de cerca de quatro quilômetros, com a festa tendo em média uma duração de cinco horas. O trajeto começa na Avenida Sete e percorre a Praça Castro Alves, com o encerramento na Avenida Carlos Gomes. Anualmente, o local recebe trios elétricos e grandes nomes da música para animar a população.

Circuito Orlando Tapajós

Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) | Foto: Uendel Galter

O nome surgiu em homenagem a Orlando Tapajós (1933-2018), o responsável pela revolução do trio elétrico. Foi ele quem montou, pela primeira vez, a estrutura que deu origem ao modelo atual do trio com a Caetanave, em 1972, em homenagem a Caetano Veloso. O circuito é o inverso do Dodô, ou seja, ele vai do Clube Espanhol ao Farol da Barra. É muito conhecido por ser o percurso em que acontece, anualmente, o pré-carnaval na Barra: Furdunço e Fuzuê. Nesta folia, acontecem apresentações sem veículo de som e sem cordas, com fanfarras, bandinhas, bandas de sopro, percussão e batucada.

Circuito Batatinha

Circuito Batatinha, no Pelourinho | Foto: Felipe Iruatã l Ag. A TARDE

O circuito homenageia Oscar da Penha (1924-1997), mais conhecido como Batatinha, um compositor e cantor brasileiro, considerado um dos maiores nomes do samba da Bahia. Acontece no Centro Histórico: envolve o Pelourinho e as Praças da Sé e Castro Alves, sem trio elétrico. Esse é o Carnaval ao som de fanfarras, blocos, marchinhas e pequenos grupos. As atrações são gratuitas e os principais ritmos presentes são reggae, samba, afoxé, MPB, pop e axé. Ele é conhecido por ser mais focado para as famílias, com atrações voltadas para as crianças.