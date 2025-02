Aumento do turismo sinaliza Carnaval com movimentação histórica

Crescimento contínuo do turismo baiano sinaliza Carnaval com movimentação histórica - Foto: Divulgação

A ocupação hoteleira em Salvador foi de 75% em janeiro deste ano, segundo dados levantados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). A média do valor da diária vem crescendo acima da inflação, compensando as perdas durante a pandemia.

No primeiro mês de 2025, a movimentação nos aeroportos baianos aumentou 2,37%, na comparação com o mesmo período de 2024. No ano passado, foram registrados 10,3 milhões de passageiros, superando em 8% a marca de 2023.

Na geração de empregos com carteira assinada, de 2021 a 2024, o setor na Bahia gerou 36,7 mil postos de trabalho. Foram recuperados os 19 mil empregos perdidos na crise sanitária e abertas mais 18 mil novas vagas.

Os dados da Setur-BA estão em sintonia com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que coloca o crescimento do turismo baiano acima da média nacional. Segundo o órgão, em 2024, o estado registrou aumento de 8,4% na atividade, enquanto o índice do Brasil foi de 3,5%, no comparativo com 2023.

Maurício Bacelar, titular da Setur-BA, disse que esses resultados, associados às informações de agências de viagens e companhias aéreas, levam à estimativa de uma movimentação turística histórica, no Carnaval da Bahia 2025.

“Os dados do IBGE atestam a liderança da Bahia no turismo nacional, com expectativa de um novo recorde no Carnaval. Em 2024, tivemos 3 milhões de turistas e R$ 6,6 bilhões de receita, superando as marcas do ano anterior. Para 2025, estimamos cerca de 3,5 milhões de visitantes e mais de R$ 7 bilhões de receita”.