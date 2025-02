Maestro da Osba exalta axé music: "Uma caldeira viva e pulsante"

Com ingressos já esgotados, esta não será uma apresentação qualquer - Foto: Divulgação

Não bastasse os 40 anos da axé music – sendo comemorado à exaustão neste verão –, o carnaval soteropolitano deste ano ainda presenteia o folião com os 75 anos de criação do trio elétrico, sem o qual a folia de Momo não teria um terço da dimensão que conquistou. Pelo menos na Bahia.

As quatro décadas de existência do ritmo carnavalesco que incendiou a festa momesca, em todo o Brasil, no final do século passado – décadas de 1980 e 90 –, será o tema do carnaval baiano de 2025, que começa oficialmente no próximo dia 27, mas antes disso muita comemoração ainda há de pintar por aí.

Uma delas é a sétima edição do Baile Concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia - Osba, que acontece neste sábado, 22, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O tema? Quarenta anos da axé music e 75 do trio elétrico.

Com ingressos já esgotados, esta não será uma apresentação qualquer. Sob a regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres, e direção artística do músico e compositor Manno Góes, a OSBA vai receber grandes expoentes da música baiana – responsáveis pela legitimação e consolidação do axé mundo afora –, como Armandinho Macêdo, Banda Mel (Márcia Short e Robson Morais), Gerônimo Santana e a Ministra da Cultura Margareth Menezes.

“Acho que todo brasileiro, independentemente da região, acompanhou essa trajetória, pois ela se tornou parte indissociável da cultura do país. Comemoramos a enorme potência cultural que o axé e o trio elétrico nos legaram — uma caldeira viva e pulsante que até hoje nos alimenta e nos inspira”, ressalta o maestro Prazeres.

O maestro lembra que o baile tem se consolidado como uma prévia do carnaval baiano e que o público pode se preparar para uma catarse de tirar o fôlego.

“O espetáculo sempre teve o propósito de ser um verdadeiro baile, onde as pessoas dançam, pulam, cantam e se divertem. A energia é contagiante e já coloca todos no ritmo do carnaval”, convoca Prazeres.

Fusão de ritmos

Para Manno Góes, a axé music é uma fusão maravilhosa de ritmos e elementos estéticos, tecnológicos e experiências sonoras, por isso o compositor acredita que temos muito para festejar nestes 40 anos do movimento musical baiano.

“Comemoramos a Bahia, nosso estado, nossa gente. O trio elétrico é fruto do carnaval, da espontaneidade das ruas, da manifestação popular. Fruto do frevo, da genialidade de dois amigos, Dodô e Osmar, que se encantaram com o desfile das vassourinhas pernambucanas nas ruas de Salvador, em 1950, e desenvolveram o fio condutor para tudo que veio depois”, detalha Manno.

“E há 40 anos, resultante de toda essa mistura, de toda essa loucura, de todos os elementos que se encontravam e se harmonizavam, surgiu a axé music. Dos blocos afros, das percussões, do sincretismo religioso e dos solos de guitarra, da dança, das ruas, surgiu um cartão postal sonoro da cidade, com uma identidade própria muito rica e de muita originalidade”, acrescenta o compositor.

Com um repertório carnavalizado, Manno garante que no dia 22 “iremos passear por sucessos fundamentais da história do axé e dos trios, oferecendo novos arranjos às canções, mas sem nunca perder o espírito dançante das composições originais. Com certeza, veremos uma Concha Acústica cantando, celebrando e se divertindo”.

“Vamos fazer uma grande festa, uma celebração da axé music e de seu valioso repertório. Convidamos artistas que representam, com muita dignidade, toda essa trajetória que vamos apresentar. Estamos felizes e orgulhosos, além de ansiosos para mostrar o resultado final de tudo isso”, alinhava o compositor baiano, que também vai dar uma palinha na festa.

Participação de Ivete

Uma das estrelas da noite, Armandinho diz que é sempre um convite maravilhoso tocar com a OSBA. “Sei que o repertório será em cima de músicas minhas, como Chame Gente, Zanzibar. Com certeza, vai ser um evento bonito porque botar a minha guitarra baiana com a orquestra é tudo de bom”.

Nunca é demais enfatizar que a importância do trio elétrico para o carnaval da Bahia é incomensurável. Armandinho lembra, ainda, que esse veículo iluminado que joga som pra todo mundo é um patrimônio nacional.

“Me sinto, ao lado de meus irmãos, um representante desta história. Não é à toa que na rua me chamam Dodô e Osmar, virou o meu nome, virei o cara que representa eles, sabe, com muito prazer e muito orgulho. E tem uma novidade, a gente está acabando de gravar, com participação de Ivete Sangalo, a música Me Chama o Trio, que o maestro Alfredo Moura fez. A gente vai estar lançando, agora, na boca do Carnaval”, revela, com exclusividade, o filho de Osmar.

Com patrocínio da Bahiagás, o Baile Concerto tem reafirmado o compromisso da Osba em dialogar com a cultura baiana, promovendo encontros musicais temáticos que celebram manifestações populares como o Carnaval e o São João.

Atenção: quem não conseguiu comprar ingresso, não precisa ficar desanimado. A apresentação vai ser exibida, ao vivo, através do YouTube da OSBA.

BAILE CONCERTO, 40 ANOS DO AXÉ MUSIC & 75 ANOS DO TRIO ELÉTRICO / Sábado (22) / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / 19h / ingressos esgotados