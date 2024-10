Salão terá que indenizar mulher por infestação de piolhos em mega-hair

- Foto: Reprodução / Metropoles

Uma mulher receberá indenização de um salão de beleza da Ceilândia após ter seu cabelo enfestado por lêndeas devido à aplicação de um mega-hair. A decisão foi tomada pela 3ª Vara Cível de Ceilândia, que concluiu que houve falha nos cuidados necessários durante o procedimento.

Segundo a cliente, durante a aplicação do mega-hair, ela não teve a oportunidade de verificar a qualidade do produto utilizado. Somente dois dias após o p

A mulher relatou que, além de ter adquirido piolhos, precisou adotar cuidados diários para tratar os danos no cabelo e no couro cabeludo. Em seu depoimento, ela destacou os prejuízos materiais e emocionais que enfrentou em decorrência do incidente.

Na defesa, o salão argumentou que o serviço foi realizado adequadamente e que a consumidora havia examinado e aprovado o produto antes da aplicação. A proprietária do salão também afirmou que a cliente manteve o aplique por 10 dias sem manifestar reclamações.

No entanto, ao avaliar o caso, a magistrada ressaltou que as evidências apresentadas pela autora demonstraram a falha na prestação do serviço, resultando na condenação do salão a indenizar a cliente.