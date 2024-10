Saiba quem é Scoob, bandido envolvido na morte do policial Lucas Caribé

- Foto: Divulgação / SSP

Mesmo com um vulgo que lembra o nome do cachorro detetive do desenho 'Scooby-Doo', o bandido identificado como Thiago Santos da Silva, mais conhecido como 'Scoob' no mundo do crime, era perigoso, com um histórico carregado de problemas.

Scoob foi morto na manhã desta sexta-feira (4), no bairro de Castelo Branco, em Salvador, após abrir fogo e confrontar os agentes da força de segurança.

De acordo com apurações do Portal MASSA!, o homem era um dos cabeças caras do Bonde do Maluco (BDM). Ele atuava na região da Valéria, bairro situado na periferia de Salvador.

Procurado pelas autoridades

Procurado pelo crime de organização criminosa e por chefiar os pontos de tráfico de drogas na Valéria, o bandido ocupava a carta 10 de Espadas do Baralho do Crime da SSP-BA.

Apesar de atuar na localidade, ele costumava se esconder na região do Castelo Branco e foi alcançado em operação de inteligência realizada pelas forças policias nas primeiras horas desta sexta-feira (4).

Envolvido com morte de policial federal

Policial federal Lucas Caribé, morreu em confronto com bandidos no bairro de Valéria, em Salvador, no ano passado | Foto: Reprodução/Redes Sociais//Divulgação

Entre os diversos crimes cometidos por 'Scoob', um deles repercutiu em todo o Brasil: a participação na emboscada que culminou na morte do policial federal Lucas Caribé, em Valéria, no dia 15 de setembro de 2023.



Investigações da polícia indicaram que, durante a operação em que o soldado morreu, mais de 50 criminosos estavam envolvidos no ataque aos agentes.