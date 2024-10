Garganta do Diabo: entenda região onde naufrágio vitimou influencer

Região fica nas Cataratas do Iguaçu - Foto: Reprodução

Uma embarcação com sete pessoas naufragou na noite do último domingo, 29, em São Vicente, no litoral de São Paulo, na região da Garganta do Diabo, um local cercado por modificações geográficas e mitos. A região fica entre a Ilha Porchat e o Parque Estadual Xixová-Japuí, em um estreitamento que desemboca na Baía de São Vicente.

A região da Garganta do Diabo é um canal estreito, marcado por correntes marítimas fortes, ondas intensas e formação rochosa irregular, fatores que aumentam o risco de afogamentos e acidentes.

Uma jovem de 18 anos e um piloto ficaram à deriva, em 2017, após um acidente com uma moto aquática. Os dois foram resgatados por um policial militar.

A região recebe influência de correntezas que vêm do sul e que avançam sobre a baía com força, assim, as ondas elevadas são formadas pelo excesso de deposição de sedimentos na área.

Na região, há bancos de areia que se movimentam ao longo do tempo, o que pode alterar a profundidade do fundo marinho e criar áreas instáveis. Com isso, pode haver alteração do regime de ondas e a maneira que elas se comportam quando se aproximam da Baía de São Vicente, podendo ficar mais altas.

Lendas urbanas

Algumas lendas urbanas cercam a Garganta do Diabo, que leva esse nome por causa da crença de que o canal “engolia” embarcações que passavam na região, como uma garganta.

Além disso, alguns da região creem no poder fantasioso e místico do local, como se a região tivesse uma relação transcendental com a terra. Místicos defendem a crença nos mundos ocultos sob a terra povoada as lendas da maioria das tribos de nativos brasileiros.

Um destes universos seria Agartha, dimensão para a qual várias portas se abriram em pontos diversos do Planeta, um destes portais estaria oculto justamente nas Cataratas, por eles denominada, a Fonte da Neblina Criativa.

Influenciadora está entre as vítimas

A influenciadora digital Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos, está entre as vítimas do naufrágio na Garganta do Diabo. O corpo dela foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 4.

Influenciadora Aline Tamara publicou foto pouco antes do naufrágio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ela tinha feito uma selfie minutos antes de acontecer o acidente. Nas redes sociais, Aline compartilhava diversas fotos em eventos e viagens. Além de fotos sensuais.

O corpo foi encontrado na Praia de Itaquitanduva, próximo à cidade de Praia Grande, após cinco dias de buscas.

Influenciadora está entre vítimas | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na quarta-feira, 2, os bombeiros encontraram o corpo de Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos.

Vanessa Audrey da Silva, Camila Alves de Carvalho, Daniel Gonçalves Ferreira, Gabriela Santos Lima e Natan Cardoso Soares da Silva, foram resgatados logo após o acidente.