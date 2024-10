Sargento da Aeronáutica é preso por pedofilia no DF

Patrick de Sousa Lima era comandante da aeronáutica e atuava no Ministério da Defesa - Foto: Reprodução

O sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), Patrik de Sousa Lima, 38 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pela operação Terabyte, deflagrada em todo o país em combate a disseminação de pornografia infantil.

O militar está sob custódia da FAB e deve ter prisão militar decretada para responder às acusações. Ele foi preso em flagrante em um apartamento no Cruzeiro, com mais de 5 mil arquivos de pedofilia. Patrick Lima é natural do Rio de Janeiro e fazia parte do Comando da Aeronáutica, no Ministério da Defesa.

Além do sargento, outros dois homens foram flagrados, um pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no Recanto das Emas, e outro pela Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), em Taguatinga. Um deles era tecnólogo em telecomunicações, e o outro atuava como fotógrafo profissional.

Leia mais:

>> Homem que esfaqueou o próprio filho em Salvador filmou o crime

>> PCC bate patamar de máfia e entra no 'top 10' dos grupos criminosos do mundo

De acordo com a corporação, na residência do suspeito preso no Recanto das Emas, foram encontrados 300 arquivos, e em Taguatinga, mais de 20 mil, todos com pornografia envolvendo crianças.

As investigações continuam para investigar se os homens transmitiam ou compartilhavam arquivos de pedofilia ou se participavam de grupos de comercialização de tais arquivos.

A operação conjunta foi coordenada pela Polícia Federal junto às polícias civis estaduais para cumprimento simultâneo de 141 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil. Até a última atualização, 56 pessoas já haviam sido presas em território nacional.