Seis dias antes de morrer, Rick fez desabafo: “Não quero depender de ninguém"

Dias antes de morrer em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, o cantor Rick, da dupla sertaneja com Renner, publicou um vídeo em que refletia sobre envelhecimento, saúde e independência. Aos 59 anos, o artista revelou que havia intensificado os cuidados com o corpo e mudado hábitos para chegar à velhice com mais disposição e autonomia.

A publicação foi feita seis dias antes da tragédia. No vídeo, Rick aparece caminhando em uma área cercada pela natureza, acompanhado de um cachorro, enquanto explica aos seguidores como vinha organizando a rotina de exercícios.

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Segundo o cantor, parte do dia era dedicada exclusivamente à atividade física. Ele relatou que costumava passar cerca de três horas se exercitando, dividindo o período entre caminhada, corrida, musculação e calistenia.

"Quando eu tô aqui, eu tiro três horas por dia pra cuidar da saúde, do corpo. Geralmente eu faço uma hora e meia de caminhada e corrida. As duas coisas. Aí eu volto pro rancho e faço mais uma hora e meia, uma hora e quarenta de musculação e calistenia", contou.

Rick dizia querer envelhecer sem perder a autonomia

O sertanejo explicou ainda que passou a cuidar mais da saúde depois de iniciar um acompanhamento médico. A partir das orientações recebidas, ele afirmou ter incorporado novos hábitos à rotina, incluindo exercícios físicos e mudanças na alimentação.

Durante o relato, Rick também mencionou fazer "reposições", mas não explicou quais procedimentos ou substâncias utilizava.

A preocupação com a saúde estava relacionada principalmente ao desejo de manter a independência ao longo dos anos. O cantor, que completaria 60 anos em dezembro, afirmou que não queria chegar a uma fase da vida em que precisasse depender de outras pessoas para realizar tarefas do cotidiano.

Vídeo voltou a repercutir após a morte

Após a confirmação da morte do cantor, na segunda-feira, 21, o vídeo publicado por Rick voltou a circular nas redes sociais. Seguidores resgataram a gravação e comentaram sobre o conteúdo, principalmente pelo fato de o registro ter sido feito poucos dias antes do acidente.

Rick morreu depois que o helicóptero em que estava desapareceu durante um voo em Santa Catarina. Além do cantor, outras quatro pessoas estavam na aeronave e também morreram.

As circunstâncias que levaram à queda do helicóptero são investigadas pelas autoridades.