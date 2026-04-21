Seis pessoas da mesma família morrem em batida entre carro e carreta

Colisão aconteceu na BR-251, em Salinas, Minas Gerais. - Foto: Divulgação

Uma grave colisão entre um carro e uma carreta causou a morte de seis pessoas da mesma família, na madrugada desta terça-feira, 21. O acidente aconteceu na BR-251, em Salinas, Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia sentido à Bahia, enquanto a carreta saiu de Lauro de Freitas (BA) e tinha como destino Imbituba (SC). O condutor da carreta disse aos policiais que o automóvel invadiu a contramão.

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Ainda de acordo com a PRF, morreram no acidente o motorista, de 49 anos, a esposa, de 39, três filhos do casal, de 3, 10 e 15 anos, e a avó materna das crianças, de 59 anos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A PRF informou que a criança de 3 anos viajava no colo da irmã, de 15, no banco de trás. Um cachorro de estimação da família também morreu no acidente. O motorista da carreta não ficou ferido.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Taiobeiras e aguardam identificação. As causas do acidente serão investigadas.