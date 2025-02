Sem alta, Aneel aciona bandeira verde para fevereiro

O sistema de bandeiras tarifárias é um mecanismo que indica aos consumidores - Foto: Reprodução | Internet

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, nesta sexta-feira, 31, que a bandeira tarifária para fevereiro será verde. Isso significa que a conta de luz vai continuar sem taxa extra no próximo mês.

“O volume de chuvas e as boas condições dos níveis dos reservatórios garantiram a bandeira verde para o mês de fevereiro”, diz nota divulgada pela agência no fim da tarde desta sexta.

É o terceiro mês consecutivo que a bandeira verde é acionada, o grau mais baixo na estrutura tarifária.

“A Aneel reforça que, mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico”, conclui o comunicado da Agência.

Lançado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é um mecanismo que indica aos consumidores, mês a mês, a situação da geração de energia no Brasil.

Para definir a bandeira tarifária vigente, a Aneel considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.