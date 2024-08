Sem perdão: memes sobre vídeo de sexo de pastor tomam a web

Após o vazamento de vídeos íntimos de um pastor da Assembleia de Deus do Acre tendo relações com um obreiro da igreja, internautas não pouparam nos memes para irozinar a situação.

O religioso, que é casado, já renunciou ao cargo na igreja, e um dirigente da Assembleia de Deus informou que o pastor está “envergonhado, arrependido, mas amparado pela igreja”.

Confira abaixo os memes:

Obrigada pastor por fazer o povo lembrar do Acre com esse video😐 https://t.co/ceRHSVsZ0U

O Acre sempre surgindo do nada para servir memes e fofoca para o restante do país. Eu amei a história do pastor e do obreiro hahahaha Os defensores da moral e do bom costume, sempre provando que são hipócritas!