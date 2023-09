Sem sinais de rejeição do novo coração, Faustão deixa UTI

O apresentador Faustão não apresentou sinais de rejeição após transplante de coração, realizado no dia 27 de janeiro. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, ele deixou a UTI nesta sexta-feira, 8.

“O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão”, disse o documento.

Faustão foi transferido para o apartamento e seguirá em processo de reabilitação nos próximos dias. A nota foi assinada pelos médicos Fernando Bacal, Fábio Antônio Gaiotto e Miguel Cendoroglo Neto.

Transplante de coração

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo divulgou, por meio de nota, que a doação do coração que possibilitou o transplante do apresentador aconteceu depois que o órgão foi recusado pelo paciente que estava em primeiro lugar na lista de prioridades. Com isso, o Albert Einstein recebeu o coração para a realização do procedimento.

Após o transplante, Faustão divulgou um vídeo nas redes sociais, onde falou que o procedimento foi um sucesso e aproveitou para agradecer pelo novo coração.

Se dirigindo ao pai do doador, identificado por Faustão como José Pereira da Silva, o comunicador se disse “eternamente grato” pela oportunidade de “viver de novo”.

“[O José] teve uma grandiosidade incrível e generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva. Um homem simples. Eu fico emocionado, porque ele deixou que eu vivesse de novo”, falou.